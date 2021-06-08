На Оболоні неадекват розтрощив кафе і припарковані автівки (фото)

Охорона затримала зловмисника та передала поліції

Сьогодні, 8 червня, на вул. Йорданській, 18Б в Оболонському районі Києві чоловік влаштував погром у приміщенні кафе та розтрощив вікна у припаркованих поруч автомобілях. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

«Неадекватний чоловік, скоріш за все під дією наркотичних засобів, спочатку вибив вікно у дверях кафе. Потрапивши всередину, почав трощити все, що бачив. Потім вибіг на вулицю розбив вікна у двох припаркованих автомобілях і почав трощити вікна з вулиці того ж самого кафе», – йдеться в повідомленні.

Зловмисник був затриманий приватною охороною і переданий поліції.

Наразі власники кафе та автівок підраховують збитки.

На місці працюють слідчі поліції.

Нагадаємо, сьогодні, 8 червня, на вул. Шота Руставелі в центрі Києва, між водіями евакуатора та автомобіля Lexus сталася бійка. Під час конфлікту ножове поранення отримав водій евакуатора.