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    У Києві під час ДТП пасажир випав на дорогу (відео)

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    Автопригода сталася на перехресті - У Києві під час ДТП пасажир випав на дорогу (відео)
    Автопригода сталася на перехресті
    Фото: скріншот з відео

    Ford на шаленій швидкості протаранив ВАЗ

    7 червня на перехресті вулиць Кудряшова та Василя Липківського в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

    Під час зіткнення автомобілів Ford та ВАЗ з останнього на проїжджу частину випав пасажир. Медики шпиталізували чоловіка до лікарні.

    На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу.

    Патрульні закликають водіїв і пасажирів користуватися пасками безпеки. «Неважливо – це власне авто чи таксі, дорога додому чи далека поїздка. Це не опція, а обов’язок – перед вашими близькими, родиною, друзями, іншими пасажирами й водієм», – зазначили правоохоронці.

    Як повідомлялося, 7 червня на 35 км автодороги Київ-Одеса, в районі повороту на с. Калинівка, трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки MAN та маршрутного транспортного засобу Mercedes Sprinter.

    Теги: Національна поліція України ДТП Київ ПДР автомобіль
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    У Києві під час ДТП пасажир випав на дорогу (відео)