У Києві під час ДТП пасажир випав на дорогу (відео)

Ford на шаленій швидкості протаранив ВАЗ

7 червня на перехресті вулиць Кудряшова та Василя Липківського в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Під час зіткнення автомобілів Ford та ВАЗ з останнього на проїжджу частину випав пасажир. Медики шпиталізували чоловіка до лікарні.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу.

Патрульні закликають водіїв і пасажирів користуватися пасками безпеки. «Неважливо – це власне авто чи таксі, дорога додому чи далека поїздка. Це не опція, а обов’язок – перед вашими близькими, родиною, друзями, іншими пасажирами й водієм», – зазначили правоохоронці.

Як повідомлялося, 7 червня на 35 км автодороги Київ-Одеса, в районі повороту на с. Калинівка, трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки MAN та маршрутного транспортного засобу Mercedes Sprinter.