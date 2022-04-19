«Стратегічний об'єкт»: окупанти вгатили ракетами по Миколаївському зоопарку (фото)

Окупанти останніми днями посилили обстріли міста та області

У ніч на 19 квітня дві ракети російських окупантів прилетіли на територію зоопарку в Миколаєві. Про це повідомив директор зоопарку Володимир Топчій.

«Ще два «подарунки» за ніч», – написав він й опублікував фото влучення ракет на територію закладу.

Топчій не повідомив, чи постраждали тварини.

Відомо, що протягом останньої доби окупанти завдали ударів касетними боєприпасами по Миколаєву і Очакову. Зафіксовано потрапляння в житлові квартали, жертв серед місцевого населення немає.

Вчора вечері міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що у місті прогриміло кілька вибухів.

Нагадаємо, що майже 40% мешканців Миколаєва виїхали з міста через обстріли росіян. Щоденно з Миколаєва виїжджає від 300 осіб до 800 осіб.