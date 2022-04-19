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    Події в Україні

    Обстріл Миколаєва: горів склад та житловий будинок (фото, відео)

    Обстріл Миколаєва: горів склад та житловий будинок (фото, відео)
    фото: ДСНС у Миколаївській області

    Ворог обстрілював Миколаїв з артилерії

    Ворожі війська вночі обстріляли Миколаїв, внаслідок чого горів склад сантехніки та житловий будинок. Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області у Facebook.

    «Вночі 18 квітня ворог обстрілював Миколаїв з артилерії, внаслідок чого виникла пожежа житлового будинку та складського приміщення магазину «Сантех Буд Маркет Аладін» на Херсонському шосе», - йдеться у повідомленні.

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    Обстріл Миколаєва: горів склад та житловий будинок (фото, відео)
    Обстріл Миколаєва: горів склад та житловий будинок (фото, відео)
    Обстріл Миколаєва: горів склад та житловий будинок (фото, відео)

    Зазначається, що спільними зусиллями чергових відділень 4-ї, 2-ї та 3-ї державних пожежно-рятувальних частин 2 ДПРЗ та черговою зміною оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у Миколаївській області на площі 200 кв м пожежу ліквідували. Додатково залучались бригади АТ «Миколаївобленерго», АТ «Миколаївгаз» та екіпаж патрульної поліції.

    Групою піротехнічних робіт відпрацьовано 27 заявок за якими вилучено 30 вибухонебезпечних предметів. Загалом з початку російської агресії вилучено 1159 боєприпасів.

    Як повідомлялося, протягом останньої доби окупанти завдали ударів касетними боєприпасами по Миколаєву і Очакову. Ракети потрапили в житлові квартали.

    Вчора вечері міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що у місті прогриміло кілька вибухів.

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    Теги: пожежа росія окупанти війна Миколаїв Україна окупація #stoprussia
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    Обстріл Миколаєва: горів склад та житловий будинок (фото, відео)