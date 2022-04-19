У Миколаєві прогриміло кілька вибухів (відео)
Інформацію про вибухи підтвердив мер Миколаєва
Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що у місті прогриміло кілька вибухів. Про це Сєнкевич повідомив у своєму Telegram-каналі.
Ввечері 18 квітня жителі міста повідомили про сильні вибухи.
Інформацію про вибухи підтвердив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.
«У Миколаєві прогриміло кілька вибухів. З‘ясовуємо ситуацію. Оперативну інформацію повідомлю вам зранку», - повідомив він.
Нагадаємо, російські війська 15 квітня завдали ракетного удару по відділенню «Нової пошти» в Миколаєві. Внаслідок атаки будівля повністю зруйнована.
За даними Генштабу, на Південнобузькому напрямку противник намагається закріпитися – провести фортифікаційне обладнання позицій, поповнює запаси озброєння та військової техніки, боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів. Веде розвідку із залученням безпілотних літальних апаратів.
Нагадаємо, російські окупанти обстріляли евакуаційні автобуси з мирним населенням у селищі Борова Ізюмського району Харківської області. За попередніми даними, загинуло семеро осіб.
У Василівці, що в Запорізькій області, в результаті артилерійського обстрілу з боку російських загарбників, загинула одна людина, ще п'ятеро – отримали поранення.