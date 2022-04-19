У Миколаєві прогриміло кілька вибухів (відео)

Інформацію про вибухи підтвердив мер Миколаєва

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що у місті прогриміло кілька вибухів. Про це Сєнкевич повідомив у своєму Telegram-каналі.

Ввечері 18 квітня жителі міста повідомили про сильні вибухи.

Інформацію про вибухи підтвердив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

«У Миколаєві прогриміло кілька вибухів. З‘ясовуємо ситуацію. Оперативну інформацію повідомлю вам зранку», - повідомив він.

Нагадаємо, російські війська 15 квітня завдали ракетного удару по відділенню «Нової пошти» в Миколаєві. Внаслідок атаки будівля повністю зруйнована.

За даними Генштабу, на Південнобузькому напрямку противник намагається закріпитися – провести фортифікаційне обладнання позицій, поповнює запаси озброєння та військової техніки, боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів. Веде розвідку із залученням безпілотних літальних апаратів.

Нагадаємо, російські окупанти обстріляли евакуаційні автобуси з мирним населенням у селищі Борова Ізюмського району Харківської області. За попередніми даними, загинуло семеро осіб.

У Василівці, що в Запорізькій області, в результаті артилерійського обстрілу з боку російських загарбників, загинула одна людина, ще п'ятеро – отримали поранення.