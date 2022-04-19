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    У Миколаєві прогриміло кілька вибухів (відео)

    Жителі Миколаєва повідомляють про сильні вибухи - У Миколаєві прогриміло кілька вибухів (відео)
    Жителі Миколаєва повідомляють про сильні вибухи
    фото з відкритих джерел

    Інформацію про вибухи підтвердив мер Миколаєва

    Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що у місті прогриміло кілька вибухів. Про це Сєнкевич повідомив у своєму Telegram-каналі.

    Ввечері 18 квітня жителі міста повідомили про сильні вибухи.

    Інформацію про вибухи підтвердив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

    «У Миколаєві прогриміло кілька вибухів. З‘ясовуємо ситуацію. Оперативну інформацію повідомлю вам зранку», - повідомив він.

    Нагадаємо, російські війська 15 квітня завдали ракетного удару по відділенню «Нової пошти» в Миколаєві. Внаслідок атаки будівля повністю зруйнована.

    За даними Генштабу, на Південнобузькому напрямку противник намагається закріпитися – провести фортифікаційне обладнання позицій, поповнює запаси озброєння та військової техніки, боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів. Веде розвідку із залученням безпілотних літальних апаратів.

    Нагадаємо, російські окупанти обстріляли евакуаційні автобуси з мирним населенням у селищі Борова Ізюмського району Харківської області. За попередніми даними, загинуло семеро осіб.

    У Василівці, що в Запорізькій області, в результаті артилерійського обстрілу з боку російських загарбників, загинула одна людина, ще п'ятеро – отримали поранення.

    Теги: росія окупанти війна мер Миколаїв Україна окупація #stoprussia
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    У Миколаєві прогриміло кілька вибухів (відео)