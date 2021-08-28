Окупація Криму. Волкер викрив найбільшу брехню Росії

Курт Волкер: Нам треба пам’ятати, що була цілеспрямована російська операція із захоплення Криму у 2014 році

Волкер переконаний: кримчани не обирали ставати частиною Росії

Росія болісно прагне створити фальшивий наратив, що Крим завжди належав їй, що кримчани вільно зробили свій вибір стати частиною Росії. Але насправді так не було, в інтерв’ю «Главкому» розповів американський дипломат Курт Волкер.

«Проведення «Кримської платформи» було дуже вдалим кроком президента Зеленського та українського уряду. У цьому заході взяло участь 47 країн, у тому числі десять глав держав та урядів, що є добрим, хоча могло бути й більше. Але так чи інакше, це гарний старт. Найважливішим є те, що учасники саміту були дуже чіткими у своїх виступах щодо несприйняття анексії Криму Росією», – наголосив дипломат.

У той же час Волкер переконаний у тому, що магічної формули, щоб змусити Росію повернути Крим Україні, не існує.

«Водночас потрібно наголошувати на цій темі, щоб нагадати світу, що загарбання Криму Росією не було спонтанною акцією або волею народу Криму. Референдум там відбувся в умовах окупації. Тому нагадування про все це є дуже важливим», – вважає він.

Експредставник США по Україні наголошує: кримчани не робили вільного вибору стати частиною Росії, це була цілеспрямована російська операція із захоплення півострову.

«На цій конференції я відзначив, що Росія болісно прагне створити фальшивий наратив, що Крим завжди належав Росії, що кримчани вільно зробили свій вибір стати частиною Росії. Але насправді так не було. Будь-які твердження, що Крим – це Україна, Росія розглядає, як провокацію, вважаючи що захоплення Криму є незворотнім. Але це не так. Якби все це було правдою, то чому Росія приділяє так багато енергії порушенням прав людини, розправі над політиками, свободою слова, на депопуляцію та репопуляцію населення», – підкреслив Волкер.

Якби те, що російська влада каже про Крим, було б правдою, ми б побачили, що кримчани розмахують російськими прапорами, сказав, сміючись, дипломат.

«Але це теж не так. Це ілюструє, що російський наратив про Крим є фальшивим. Нам треба пам’ятати, що це була цілеспрямована російська операція із захоплення Криму у 2014 році», – підсумував Волкер.

Нагадаємо, на інавгураційному саміті Кримської платформи всі делегати підписали спільну Декларацію, у якій визнають Росію окупантом і засуджують порушення і обмеження прав людини в Криму, мілітаризацію Криму, перешкоджання правам і свободам судноплавства, зміну демографічної структури півострову шляхом переселення громадян РФ до Криму.

Президент Зеленський запросив Росію долучитися до Кримської платформи. У Путіна пропозицію відкинули.