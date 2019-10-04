Росія продовжує жити українським порядком денним

Дмитро Трапезніков

Навіть пісня «Плакала» стала найпопулярнішою в РФ за версією Яндекса

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Тем временем в Калмыкии продолжают протестовать против назначения мэром Элисты ДНРовца Трапезникова. Один из ораторов даже выступил на украинском языке (к слову, калмык говорит по-украински лучше Азарова и Кивалова)

В России придумали ДНР, чтобы бороться с украинизацией Украины, но получился обратный эффект - украинизация Калмыкии. У идиотов всегда так.

Вообще смешно, как несколько лет за поребриком рвали глотки, доказывая что «Украины больше нет», «Украина - страна 404» и т.д., но в итоге добились того, что РФ теперь живет украинской повесткой. По вечерам во всех новостях Украина, ораторы на митингах учат украинский язык, и даже песня «Плакала» стала самой популярной в РФ по версии Яндекса.

Джерело: блог Дениса Казанського

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