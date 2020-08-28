Стрілянина на Харківщині: трьох поранених невідкладно оперують



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Стрілянина на Харківщині: трьох поранених невідкладно оперують

Троє чоловіків доставлені в міську лікарню швидкої і невідкладної допомоги

Трьох чоловіків, поранених у результаті стрілянини в автобус на трасі Київ-Харків, доставили в міську лікарню швидкої й невідкладної допомоги Харкова, зараз їх оперують.

Про це повідомила Харківська міськрада з посиланням на заступника головного лікаря лікарні, передає «Інтерфакс-Україна».

Головний лікар уточнив, що чоловіки зараз в операційних. Час закінчення операцій лікарі не прогнозують.

Нагадаємо, повідомлення про пригоду на автодорозі в районі міста Люботина надійшло до поліції близько 19:10. За адресою терміново вирушили керівництво обласного главку поліції та слідчо-оперативна група Люботинського ВП.

З’ясовано, що поблизу міста Люботин Харківського району Харківської області на автодорозі невідомі автомобілем «Міцубісі» заблокували рух мікроавтобуса «Мерседес», у якому перебували представники громадської організації, та змусили його зупинитися. Після цього з автомобіля «Міцусібі» вийшло декілька осіб й з травматичної зброї обстріляли вказаний мікроавтобус, після чого втекли на своєму автомобілі.

Інформація за фактом події внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Усі обставини встановлюються.

Міністр внутрішніх справ заявив, що поліція затримала прихильників різних політичних сил, які влаштували сутички зі стріляниною на трасі Київ - Харків.