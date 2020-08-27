Стрілянина на Харківщині: нападників знайшли



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Поліція затримала прихильників політичної сили, які напали на своїх опонентів під Харковом Фото: МВС

Національна поліція затримала всіх учасників конфлікту, які «їхали з політичних гастролів» та влаштували стрілянину на трасі

Міністр внутрішніх справ заявив, що поліція затримала прихильників різних політичних сил, які влаштували сутички зі стріляниною на трасі Київ - Харків.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

«Національна поліція затримала всіх учасників конфлікту, які їхали з політичних гастролів та влаштували стрілянину на трасі. Ніхто не загинув, учасники сутички отримали легкі поранення. Ті, хто замовив ці розбірки, понесуть покарання від держави», - заявив Арсен Аваков.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко додав, що інформація про пораненого учасника сутички не відповідає дійсності.

«У результаті нападу на автобус одна зі сторін нанесла поранення з травматичної зброї двом громадянам. Інформація про загибель когось із учасників конфлікту не відповідає дійсності. Машини на яких були нападники - встановлені. В результаті чітких та злагоджених дій поліції, група нападників затримана в Красноградському районі Харківської області», - повідомив Антон Геращенко.

Заступник міністра нагадав, що політичним партіям, і взагалі кому б то не було, Конституцією України, заборонено мати будь-які силові формування. Право на законне застосування сили є тільки у держави.

«Національна поліція буде жорстко і принципово реагувати на будь-які силові провокації від якої б то не було політичної сили - правих, лівих, червоних або блакитних. Всі особи, винні в застосуванні насильства, будуть затримані і притягнуті до кримінальної відповідальності», - підкреслив Антон Геращенко.

Нагадаємо, повідомлення про пригоду на автодорозі в районі міста Люботина надійшло до поліції близько 19:10. За адресою терміново вирушили керівництво обласного главку поліції та слідчо-оперативна група Люботинського ВП.

З’ясовано, що поблизу міста Люботин Харківського району Харківської області на автодорозі невідомі автомобілем «Міцубісі» заблокували рух мікроавтобуса «Мерседес», у якому перебували представники громадської організації, та змусили його зупинитися. Після цього з автомобіля «Міцусібі» вийшло декілька осіб й з травматичної зброї обстріляли вказаний мікроавтобус, після чого втекли на своєму автомобілі.

Інформація за фактом події внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Усі обставини встановлюються.