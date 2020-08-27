На трасі Київ-Харків невідомі розстріляли автобус



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Автобус, який, за словами Іллі Киви, потрапив під обстріл на трасі Київ-Харків Фото Іллі Киви

Поліція розповіла подробиці стрілянини в Харківській області

Поліція Харківської області повідомила про двох поранених в результаті стрілянини в Харківській області. Загиблих і заручників в результаті інциденту немає. У поліції повідомили, що за попередньою інформацією, стрільба здійснювалася з травматичної зброї.

«Двоє поранених, попередньо з травматичної зброї. Один в руку, інший - в ногу. Загиблих і заручників немає. Введено план «Сирена». Пошук нападників триває», - повідомили в поліції.

Про подію також повідомив народний депутат від ОПЗЖ Ілля Кива. Він опублікував фотографії автобуса з вибитими вікнами і кульового поранення одного з пасажирів. За його словами, автобус заблокували і обстріляли з автоматичної зброї. Кива звинуватив у трагедії «Азов і Нацкорпус». Він стверджує, що внаслідок інциденту є поранені (попередньо - четверо), одну людину викрали. Спочатку депутат заявляв, що дві людини загинули, але пізніше сказав, що вони у тяжкому стані.

Згідно з інформацією, яка оприлюднена на сайті поліції, інцидент стався в районі міста Люботин близько 19:10.

«Поблизу селища Люботин Харківського району Харківської області на автошляху невідомі автомобілем «Міцубісі» заблокували рух мікроавтобуса «Мерседес», в якому перебували представники ГО «За життя», і змусили його зупинитися. Після цього з автомобіля «Мерседес» вийшло кілька чоловік і з травматичної зброї обстріляли зазначений мікроавтобус, після чого зникли на своєму автомобілі», - йдеться в офіційному повідомленні.

Відкрито справу за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.