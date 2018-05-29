Стрілянина у Бельгії: загинули двоє поліцейських, стрілок захопив заручницю
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Згодом правоохоронцям вдалося вбити нападника
У місті Льєж (Бельгія) злочинець розстріляв двох поліцейських та захопив у заручники жінку. Правоохоронці нейтралізували нападника.
Як повідомляють бельгійські ЗМІ, озброєний невідомий відкрив вогонь по поліцейських на бульварі д'Аврой. Це трапилося близько 10:30 у вівторок, 29 травня.
Очевидці чули велику кількість пострілів. Внаслідок стрілянини двоє правоохоронців загинули.
Нападник втік та взяв у заручники жінку, працівницю школи, яка розташована поруч із місцем стрілянини.
Згодом правоохоронцям вдалося вбити нападника. Подробиці трагедії з’ясовуються.
Наразі поліція не висуває можливих версій нападу зловмисника.
Нагадаємо, 22 травня у житловому комплексі міста Панама-Сіті у Флориді (США) сталася стрілянина. Загинула людина, декілька було поранено. Нападником виявився 49-річний чоловік.
Джерело: Європейська правда