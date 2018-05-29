Стрілянина у Бельгії: загинули двоє поліцейських, стрілок захопив заручницю

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Фото: Twitter

Згодом правоохоронцям вдалося вбити нападника

У місті Льєж (Бельгія) злочинець розстріляв двох поліцейських та захопив у заручники жінку. Правоохоронці нейтралізували нападника.

Як повідомляють бельгійські ЗМІ, озброєний невідомий відкрив вогонь по поліцейських на бульварі д'Аврой. Це трапилося близько 10:30 у вівторок, 29 травня.

Очевидці чули велику кількість пострілів. Внаслідок стрілянини двоє правоохоронців загинули.

Нападник втік та взяв у заручники жінку, працівницю школи, яка розташована поруч із місцем стрілянини.

Згодом правоохоронцям вдалося вбити нападника. Подробиці трагедії з’ясовуються.

Наразі поліція не висуває можливих версій нападу зловмисника.

Нагадаємо, 22 травня у житловому комплексі міста Панама-Сіті у Флориді (США) сталася стрілянина. Загинула людина, декілька було поранено. Нападником виявився 49-річний чоловік.

Джерело: Європейська правда