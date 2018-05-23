  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У Флориді сталася стрілянина: є загиблі і поранені

    • Розсилка
    У Флориді сталася стрілянина: є загиблі і поранені

    Внаслідок стрілянини загинула щонайменше одна людина та ще кілька поранено

    У житловому комплексі міста Панама-Сіті у Флориді сталася стрілянина.

    Про це повідомляє WJHG.

    Зазначається, що поліція оточила місце події і попросила людей уникати даний район. Також поліцейські не випускають учнів найближчої школи на вулицю.

    За попередньою інформацією, внаслідок стрілянини загинула щонайменше одна людина та ще кілька поранено. 


    Повідомляється, що вдалося індентифікувати нападника — це 49-річний Кевін Холдрой.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві біля станції метро «Гідропарк» сталася стрілянина: постраждали дві людини. Постріли пролунали близько 5:40 21 травня.

    Читайте також
    США стрільба поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ