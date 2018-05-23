У Флориді сталася стрілянина: є загиблі і поранені
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Внаслідок стрілянини загинула щонайменше одна людина та ще кілька поранено
У житловому комплексі міста Панама-Сіті у Флориді сталася стрілянина.
Про це повідомляє WJHG.
Зазначається, що поліція оточила місце події і попросила людей уникати даний район. Також поліцейські не випускають учнів найближчої школи на вулицю.
За попередньою інформацією, внаслідок стрілянини загинула щонайменше одна людина та ще кілька поранено.
#BREAKING: Reports of one dead and multiple others injured after active shooter incident in Panama City, Florida. (Video: @kron4news)pic.twitter.com/f4IHnVtSXE— I.E.N. (@BreakingIEN) 22 травня 2018 р.
Повідомляється, що вдалося індентифікувати нападника — це 49-річний Кевін Холдрой.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві біля станції метро «Гідропарк» сталася стрілянина: постраждали дві людини. Постріли пролунали близько 5:40 21 травня.