У Флориді сталася стрілянина: є загиблі і поранені

У житловому комплексі міста Панама-Сіті у Флориді сталася стрілянина.

Про це повідомляє WJHG.

Зазначається, що поліція оточила місце події і попросила людей уникати даний район. Також поліцейські не випускають учнів найближчої школи на вулицю.

За попередньою інформацією, внаслідок стрілянини загинула щонайменше одна людина та ще кілька поранено.

