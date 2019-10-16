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    Стрілянина у Мексиці: 14 поліцейських загинули, ще троє дістали поранення

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    Стрілянина у Мексиці: 14 поліцейських загинули, ще троє дістали поранення

    Група озброєних людей оточили правоохоронців, розстріляли колону та підпалили автомобілі

    У штаті Мічоакан, Мексика, відбулася стрілянина, внаслідок чого чотирнадцять поліцейських загинули, а ще троє отримали поранення

    Про це повідомляє ВВС.

    Як зазначається, поліцейські їхали у регіон за рішенням суду в Ель-Агуахе, під час чого їхня колона потрапила у засідку. Група озброєних людей оточили правоохоронців, розстріляли колону та підпалили автомобілі.

    За попередньою інформацією, щонайменше 14 поліцейських було вбито, а ще троє отримали поранення.

    До слова, Ель-Агуахе вважається стратегічно важливим місцем у війні наркокартелів за регіон. Зокрема, сутички на цій території відбуваються між невеликою групою Los Viagras, яка відкололася від угруповання картелю тамплієрів, і картелем Нового покоління Халіско (CJNG).

    Наразі поліція підозрює у нападі членів картелю CJNG. Крім цього, один з лідерів угруповання був убитий поліцією штату кілька днів тому. 

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