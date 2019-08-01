У Зеленського планують змінити критерії визначення субсидіантів



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Для оформлення нових субсидіантів Кабміну необхідно змінити рішення щодо критеріїв їхнього визначення

Кабінету Міністрів для забезпечення незахищених верств населення субсидіями необхідно змінити критерії визначення субсидіантів, повідомив представник президента України в уряді Андрій Герус.

«У минулому році були зміни критеріїв визначення субсидіантів. Було майже 7 млн субсидіантів, а на початку цього року ця кількість скоротили до 3,6 млн, тобто майже удвічі. Дехто з пенсіонерів, які мають прописаних онуків, у минулому році і в цьому не отримували субсидії. Ми хочемо це змінити і уточнити цей критерій, щоб держава їм допомагала», - сказав Герус в ефірі одного з телеканалів.

За його словами, заселені для прожиття в сільських місцевостях або районних центрах пенсіонери старшого віку з пенсією менше 2 тисяч гривень, у кого прописані, але не проживають з ними, внуки, втратили право на отримання субсидії.

Герус зазначив, що для оформлення нових субсидіантів Кабміну необхідно змінити рішення щодо критеріїв їхнього визначення і, згідно з цими критеріями, частина домогосподарств уже матиме право на субсидію.

«Люди, які останнім часом не мали права на субсидії, - їм повідомлять, і вони повинні будуть подати документи. Це близько 1 млн сімей - і матимуть право отримувати субсидії», - підкреслив представник президента.

Крім того, Герус зазначив, що дотеперішні отримувачі субсидії автоматично отримуватимуть її в подальшому. «Там мусить бути максимально спрощена процедура», - вказав він.