У США відповіли на запит України про співпрацю в розслідуванні «чорної бухгалтерії» Януковича



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Чорна бухгалтерія Партії регіонів за часів правління Януковича

У США пообіцяли дати відповідь після завершення суду над колишнім юристом Білого дому Грегом Крейгом

У відділі спецрозслідувань української генпрокуратури очікують на співпрацю з Мін'юстом США в справі «чорної бухгалтерії» президента-втікача Віктора Януковича, а також щодо розтрати українського бюджету в 2012 році.

Про це повідомив начальник управління спецрозслідування ГПУ Сергій Горбатюк.

За його словами, у США пообіцяли дати відповідь після завершення суду над колишнім юристом Білого дому Грегом Крейгом.

«В Мін'юсті США нам відповіли, що поки тривають судові процеси в Америці, то наші доручення, які пов'язані з розслідуванням щодо пана Крейга, не можуть бути виконані, й про результати нас повідомлять додатково», — сказав спецпрокурор.

Очікується, що судовий процес над Крейгом закінчиться у найближчі тижні.

Відзначається, що відділ спецрозслідування генпрокуратури розслідує розтрату коштів міністерства юстиції у 2012 році. Йдеться про оплату роботи над звітом про суд над Юлією Тимошенко, яку здійснила американська юридична фірма Skadden. До суду направлено справу проти колишнього міністра юстиції Олександра Лавриновича, його заступника та головного бухгалтера.

«Для того, щоб дати правову оцінку учасникам використання цих коштів, в тому числі з американської сторони, для нас важливо отримати документи. І допитати, зокрема представників юридичної фірми Skadden, Пола Манафорта», — сказав Сергій Горбатюк.

Раніше колишній партнер політтехнолога Пола Манафорта Рік Ґейтс розповів, що президент-утікач Віктор Янукович намагався «відбілити» репутацію і переконати країни Заходу, що кримінальне переслідування Юлії Тимошенко справедливе. Для цього політконсультант Януковича Пол Манафорт замовив компанії Skadden Arps юридичний звіт про законність суду над Тимошенко. Профінансував звіт український олігарх Віктор Пінчук, заплативши за нього понад 4,5 мільйонів доларів.

Джерело: Голос Америки