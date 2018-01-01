За вказівками Москви пропагували «русскій мір»: суд арештував документи співробітника каналу Zik та його батька

Прокуратура Автономної Республіки Крим розслідує кримінальне провадження за фактами підготовки та ведення агресивної війни

Херсонський міський суд наклав арешт на ряд речей та документів, які належать громадянам України (батьку і сину), котрі пропагували в Інтернеті ідеї «руського міра». Про це «Главкому» стало відомо з судових ухвал, датованих 9 січням. Досудове розслідування з’ясувало, що один із підозрюваних тривалий час підтримує



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Прихильники «руського міра»

Прокуратура Автономної Республіки Крим розслідує кримінальне провадження за фактами підготовки та ведення агресивної війни

Херсонський міський суд наклав арешт на ряд речей та документів, які належать громадянам України (батьку і сину), котрі пропагували в Інтернеті ідеї «руського міра».

Про це «Главкому» стало відомо з судових ухвал, датованих 9 січням.

Досудове розслідування з’ясувало, що один із підозрюваних тривалий час підтримує тісні зв’язки та є членом радикально налаштованої проросійської організації «Візантійський клуб» (створено при інформаційному центрі МЗС РФ, метою діяльності якого є формування в суміжних державах спільного світогляду, що ґрунтується на ідеях православ’я та так званого «русского міра» - «Главком») і засновником YouTube-каналу «НовостиРоссия-Украина».

Батько та син отримували вказівки і фінансове сприяння від представників «Ізборського клубу» (неформальне громадське об’єднання Росії, антиукраїнської спрямованості, підконтрольне російським спецслужбам). В обов’язки українців входило: збирати, узагальнювати інформацію щодо внутрішніх процесів, які відбуваються в середині країни з метою її передачі російській стороні для дестабілізації внутрішньо-політичної ситуації в Україні.

Зокрема, підготовлені ними матеріали спрямовані на підтримку діяльності організацій терористичного спрямування, так званих «Л/ДНР» та їх керівництва, виправдання діяльності незаконних військових формувань, що діють на сході України, військової агресії з боку РФ, надання легітимності діям держави-агресора під час окупації АР Крим, формують переконання у необхідності насильницької зміни державного устрою в Україні.

Свої ролі підозрювані розподілили наступним чином. Батько щомісяця виїжджав до Росії, де одержував інструкції, а також готівку через «Сбербанк» РФ, де має особистий рахунок, за виконану роботу та нові інформаційні проекти. Дотримуючись отриманих інструкцій, він готував сценарії відеосюжетів.

Його син, який працює телеоператором на телеканалі «ZIK» у Києві, монтував та завантажував відео на інтернет-канал через віддалений доступ, використовуючи програмне забезпечення «TeamViewer». При цьому, студію для зйомок та монтажу використовував власний приватний будинок у столиці.

При монтажі відео використовувалися фрагменти репортажів російських телеканалів «Россия 1» і «Звезда».

Згідно з висновками Інституту соціальної і політичної психології Національної академії педагогічних наук України, матеріали на YouTube-каналі «НовостиРоссия-Украина» містять непрямі заклики, а також маніпуляції до вчинення дій, спрямованих на зміни меж території України, її державного устрою та конституційного ладу; розпалювання міжнаціональної та релігійної ворожнечі і ненависті, терористичних актів.

Крім того, співробітники СБУ проаналізували і склали протоколи щодо окремих відеоматеріалів на каналі «НовостиРоссия-Украина»: Где будут границы России в 2017. Как нас развели созданием Украины» - матеріал, спрямований на заперечення існування української державності; «Как ЕС повторяет Германию 1941. Наступление обманом. Почему Украина зовёт НАТО» та «Это должны слышать все украинцы. Сталин об Украине, России и Прибалтике» - у відео здійснюється пропаганда комуністичного тоталітарного режиму; «Последнее интервью. За эти слова могли убрать Мозкового» - матеріал, спрямований на виправдання діяльності терористичних організацій «Л/ДНР»; «Трагедия раскола. Как начинался геноцид православных на Украине» - матеріал, спрямований на розпалювання міжрелігійної та міжконфесійної ворожнечі; «Как из руських долали украинцев. Придуманная незалэжность. Киевская комедия» та «Маразм крепчает- запрещают все русское. Как языком сносят Украину. Новости Россия-Украина» - відео, спрямовані на розпалювання міжетнічної ворожнечі.

Суд арештував, вилучене майно підозрюваних українців. Серед них копії паспортів і свідоцтва про народження, мобільні телефони, флеш-накопичувачі, банківські картки, квиток на автобус сполученням «Москва-Київ» на 11 липня 2016 року, обкладинку на паспорт з гербом Російської Федерації; ноутбук, відеокамеру марки Panasonik, свідоцтво журналіста № 573 телеканалу «Zik».

Прокуратура Автономної Республіки Крим розслідує кримінальне провадження за фактами підготовки та ведення агресивної війни (ч.1 ст. 437 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років.