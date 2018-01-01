Суд Лондона у вівторок розгляне справу Приватбанку проти Коломойського

Засідання заплановане на 10:30 за місцевим часом (12:30 за Києвом)

Високий суд Лондона у вівторок розгляне позов Приватбанку до колишніх власників Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова. Про це повідомляється на сайті суду. [READ_MORE] Засідання заплановане на 10:30 за місцевим часом (12:30 за Києвом). Як повідомлялося, 19 січня Високий суд Лондона на засіданні у справі Приватанку продовжив



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ігор Коломойський

Засідання заплановане на 10:30 за місцевим часом (12:30 за Києвом)

Високий суд Лондона у вівторок розгляне позов Приватбанку до колишніх власників Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова. Про це повідомляється на сайті суду.

Засідання заплановане на 10:30 за місцевим часом (12:30 за Києвом).

Як повідомлялося, 19 січня Високий суд Лондона на засіданні у справі Приватанку продовжив всесвітній арешт активів Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова на суму понад 2,5 млрд доларів.

За підсумками додаткових слухань щодо процесуальних питань у справі ПриватБанку щодо Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та інших пов'язаних з ними осіб, суд продовжив свій наказ від грудня 2017 року про всесвітній арешт активів до наступного відповідного наказу суду.

Нагадаємо, розслідування незалежної компанії Kroll підтвердило, що Приватбанк був об’єктом масштабних та скоординованих шахрайських дій до його націоналізації, що призвело до завдання збитків щонайменше у розмірі 5,5 млрд дол.