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    Завтра у Лондоні продовжать судити Коломойського і Боголюбова

    Засідання по справі ПриватБанку призначено на 10:30 за місцевим часом
    Високий суд Лондона 27 лютого проведе засідання за позовом Приватбанку проти його колишніх власників Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова, а також пов'язаних з ними компаній. [READ_MORE] Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна». Засідання призначене на 10:30 за лондонським часом. Суддею в процесі виступає Джоанна Сміт. Як
    • Сьогодні, 19:11
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    Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов&nbsp;
    Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов 

    Засідання по справі ПриватБанку призначено на 10:30 за місцевим часом

    Високий суд Лондона 27 лютого проведе засідання за позовом Приватбанку проти його колишніх власників Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова, а також пов'язаних з ними компаній.

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    Засідання призначене на 10:30 за лондонським часом. Суддею в процесі виступає Джоанна Сміт.

    Як повідомлялося, детективи приватного агентства Kroll після forensic-аудиту банку, який охоплював 10 років діяльності банку, прийшли до висновку, що збитки, завдані Приватбанку в результаті шахрайських дій на користь екс-акціонерів, сягають 5,5 мільярда доларів.

    Приватбанк в грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона проти Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, а також компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyn Investing Corp., Milbert Ventures Inc. і ZAO Ukrtransitservices Ltd., які імовірно їм належать або знаходяться під їх контролем.

    Позивач домігся, що суд як запобіжний захід видав наказ про всесвітній арешт активів екс-власників банку Коломойського і Боголюбова і зазначених шести компаній на суму більше 2,5 млрд доларів.

     

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