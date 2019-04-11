Суд Москви розгляне продовження арешту українським морякам 17 квітня



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Усім полоненим українським морякам планують обрати запобіжний захід впродовж одного дня

Лефортівський суд Москви 17 квітня розгляне клопотання слідчих ФСБ Росії щодо продовження арешту 24 українським військовополоненим морякам.

Про це Громадському повідомив адвокат Айдер Азаматов, який захищає одного з полонених українців Юрія Будзила.

«Спочатку були дати 15-16 квітня, потім зупинилися на 17-му. З 9:30 буде дві четвірки, о 14:30 - три четвірки», - розповів адвокат.

Прес-секретар Лефортівського суду Москви Ксенія Первовласенко повідомила, що матеріали поки не надійшли, але попередньо суд запланований на 17 квітня. Усім полоненим українцям планують обрати запобіжний захід впродовж одного дня.

Термін досудового слідства у справі українських моряків завершується у травні, ймовірно, його теж будуть продовжувати.

Нагадаємо, Слідче управління ФСБ Росії у березні призначило проведення комісійної комплексної амбулаторної психолого-психіатричної судової експертизи щодо всіх 24 військовополонених українських моряків.

Наприкінці березня суд у Москві відхилив усі апеляції українських моряків про продовження строків тримання під вартою.

Як повідомлялося, 25 листопада 2018 року Росія в районі Керченської протоки здійснила пряму військову агресію проти катерів і буксира Військово-морських сил Збройних сил України, в результаті чого 24 українських військових моряків були взяті в полон.

Президент України Петро Порошенко нагородив державними нагородами військовополонених українських моряків, захоплених Росією в Азовському морі. Моряки нагороджені орденами Богдана Хмельницького III ступеня, «За мужність» III ступеня, а також медалями «За військову службу Україні».