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    Порошенко нагородив за героїзм полонених в РФ українських моряків

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    Напередодні&nbsp;президент зустрівся з родинами полонених військових моряків - Порошенко нагородив за героїзм полонених в РФ українських моряків
    Напередодні президент зустрівся з родинами полонених військових моряків
    Фото: president.gov.ua

    Моряки нагороджені орденами Богдана Хмельницького III ступеня, «За мужність» III ступеня, а також медалями «За військову службу Україні»

    Президент України Петро Порошенко нагородив державними нагородами військовополонених українських моряків, захоплених Росією в Азовському морі.

    Відповідні укази №83 від 21 березня і №96 від 3 квітня оприлюднені на сайті Адміністраціїї президента

    Моряки нагороджені орденами Богдана Хмельницького III ступеня, «За мужність» III ступеня, а також медалями «За військову службу Україні».

    Державними нагородами нагороджені українські військовослужбовці:

    • Роман Мокряк (лейтенант) - орден Богдана Хмельницького III ступеня
    • Юрій Без'язичний (старший матрос) - медаль «За військову службу Україні»
    • Андрій Артеменко (старший матрос) - орден «За мужність» III ступеня
    • Андрій Ейдер (матрос) - орден «За мужність» III ступеня
    • Богдан Головаш (лейтенант) - орден Богдана Хмельницького III ступеня
    • Денис Гриценко (капітан 2 рангу) - орден Богдана Хмельницького III ступеня
    • Василь Сорока (старший лейтенант) - орден «За мужність» III ступеня
    • Богдан Небилиця (старший лейтенант) - орден Богдана Хмельницького III ступеня
    • В'ячеслав Зінченко (старший матрос) - медаль «За військову службу Україні»
    • Сергій Цибізов (матрос) - медаль «За військову службу Україні»
    • Сергій Попов (капітан) - орден Богдана Хмельницького III ступеня
    • Владислав Костишин (лейтенант) - орден Богдана Хмельницького III ступеня
    • Андрій Оприско (старший матрос) - медаль «За військову службу Україні»
    • Андрій Драч (старший лейтенант) - орден «За мужність» III ступеня
    • Олег Мельничук (старшина 1 статті) - орден «За мужність» III ступеня
    • Михайло Власюк (старший матрос) - медаль «За військову службу Україні»
    • Віктор Беспальченко (старший матрос) - медаль «За військову службу Україні»
    • Володимир Терещенко (старший матрос) - медаль «За військову службу Україні»
    • Євген Семідоцкький (матрос) - медаль «За військову службу Україні»
    • Володимир Лісовий (капітан 3 рангу) - орден Богдана Хмельницького III ступеня
    • Андрій Шевченко (мічман) - медаль «За військову службу Україні»
    • Володимир Варімез (старший матрос) - медаль «За військову службу Україні»
    • Сергій Чуліба (старшина 2 статті) - медаль «За військову службу Україні»
    • Юрій Будзило (мічман) - орден «За мужність» III ступеня.

    Нагороди присуджені за« особисті заслуги у зміцненні нацбезпеки, за мужність, високий професіоналізм та зразкове виконання службового обов'язку, а також за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені під час виконання військового обов'язку, вірність українському народу і військовій присязі».

    Нагадаємо, напередодні на Одещині президент зустрівся з родинами полонених військових моряків.

    Також Порошенко підписав указ про посмертне нагородження старшого солдата Яну Червону орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.

    Петро Порошенко полон військові Андрій Артеменко президент українські моряки
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