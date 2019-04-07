Порошенко нагородив за героїзм полонених в РФ українських моряків



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Напередодні президент зустрівся з родинами полонених військових моряків Фото: president.gov.ua

Моряки нагороджені орденами Богдана Хмельницького III ступеня, «За мужність» III ступеня, а також медалями «За військову службу Україні»

Президент України Петро Порошенко нагородив державними нагородами військовополонених українських моряків, захоплених Росією в Азовському морі.

Відповідні укази №83 від 21 березня і №96 від 3 квітня оприлюднені на сайті Адміністраціїї президента

Моряки нагороджені орденами Богдана Хмельницького III ступеня, «За мужність» III ступеня, а також медалями «За військову службу Україні».

Державними нагородами нагороджені українські військовослужбовці:

Роман Мокряк (лейтенант) - орден Богдана Хмельницького III ступеня

Юрій Без'язичний (старший матрос) - медаль «За військову службу Україні»

Андрій Артеменко (старший матрос) - орден «За мужність» III ступеня

Андрій Ейдер (матрос) - орден «За мужність» III ступеня

Богдан Головаш (лейтенант) - орден Богдана Хмельницького III ступеня

Денис Гриценко (капітан 2 рангу) - орден Богдана Хмельницького III ступеня

Василь Сорока (старший лейтенант) - орден «За мужність» III ступеня

Богдан Небилиця (старший лейтенант) - орден Богдана Хмельницького III ступеня

В'ячеслав Зінченко (старший матрос) - медаль «За військову службу Україні»

Сергій Цибізов (матрос) - медаль «За військову службу Україні»

Сергій Попов (капітан) - орден Богдана Хмельницького III ступеня

Владислав Костишин (лейтенант) - орден Богдана Хмельницького III ступеня

Андрій Оприско (старший матрос) - медаль «За військову службу Україні»

Андрій Драч (старший лейтенант) - орден «За мужність» III ступеня

Олег Мельничук (старшина 1 статті) - орден «За мужність» III ступеня

Михайло Власюк (старший матрос) - медаль «За військову службу Україні»

Віктор Беспальченко (старший матрос) - медаль «За військову службу Україні»

Володимир Терещенко (старший матрос) - медаль «За військову службу Україні»

Євген Семідоцкький (матрос) - медаль «За військову службу Україні»

Володимир Лісовий (капітан 3 рангу) - орден Богдана Хмельницького III ступеня

Андрій Шевченко (мічман) - медаль «За військову службу Україні»

Володимир Варімез (старший матрос) - медаль «За військову службу Україні»

Сергій Чуліба (старшина 2 статті) - медаль «За військову службу Україні»

Юрій Будзило (мічман) - орден «За мужність» III ступеня.

Нагороди присуджені за« особисті заслуги у зміцненні нацбезпеки, за мужність, високий професіоналізм та зразкове виконання службового обов'язку, а також за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені під час виконання військового обов'язку, вірність українському народу і військовій присязі».

Нагадаємо, напередодні на Одещині президент зустрівся з родинами полонених військових моряків.

Також Порошенко підписав указ про посмертне нагородження старшого солдата Яну Червону орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.