Порошенко нагородив за героїзм полонених в РФ українських моряків
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Моряки нагороджені орденами Богдана Хмельницького III ступеня, «За мужність» III ступеня, а також медалями «За військову службу Україні»
Президент України Петро Порошенко нагородив державними нагородами військовополонених українських моряків, захоплених Росією в Азовському морі.
Відповідні укази №83 від 21 березня і №96 від 3 квітня оприлюднені на сайті Адміністраціїї президента
Моряки нагороджені орденами Богдана Хмельницького III ступеня, «За мужність» III ступеня, а також медалями «За військову службу Україні».
Державними нагородами нагороджені українські військовослужбовці:
- Роман Мокряк (лейтенант) - орден Богдана Хмельницького III ступеня
- Юрій Без'язичний (старший матрос) - медаль «За військову службу Україні»
- Андрій Артеменко (старший матрос) - орден «За мужність» III ступеня
- Андрій Ейдер (матрос) - орден «За мужність» III ступеня
- Богдан Головаш (лейтенант) - орден Богдана Хмельницького III ступеня
- Денис Гриценко (капітан 2 рангу) - орден Богдана Хмельницького III ступеня
- Василь Сорока (старший лейтенант) - орден «За мужність» III ступеня
- Богдан Небилиця (старший лейтенант) - орден Богдана Хмельницького III ступеня
- В'ячеслав Зінченко (старший матрос) - медаль «За військову службу Україні»
- Сергій Цибізов (матрос) - медаль «За військову службу Україні»
- Сергій Попов (капітан) - орден Богдана Хмельницького III ступеня
- Владислав Костишин (лейтенант) - орден Богдана Хмельницького III ступеня
- Андрій Оприско (старший матрос) - медаль «За військову службу Україні»
- Андрій Драч (старший лейтенант) - орден «За мужність» III ступеня
- Олег Мельничук (старшина 1 статті) - орден «За мужність» III ступеня
- Михайло Власюк (старший матрос) - медаль «За військову службу Україні»
- Віктор Беспальченко (старший матрос) - медаль «За військову службу Україні»
- Володимир Терещенко (старший матрос) - медаль «За військову службу Україні»
- Євген Семідоцкький (матрос) - медаль «За військову службу Україні»
- Володимир Лісовий (капітан 3 рангу) - орден Богдана Хмельницького III ступеня
- Андрій Шевченко (мічман) - медаль «За військову службу Україні»
- Володимир Варімез (старший матрос) - медаль «За військову службу Україні»
- Сергій Чуліба (старшина 2 статті) - медаль «За військову службу Україні»
- Юрій Будзило (мічман) - орден «За мужність» III ступеня.
Нагороди присуджені за« особисті заслуги у зміцненні нацбезпеки, за мужність, високий професіоналізм та зразкове виконання службового обов'язку, а також за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені під час виконання військового обов'язку, вірність українському народу і військовій присязі».
Нагадаємо, напередодні на Одещині президент зустрівся з родинами полонених військових моряків.
Також Порошенко підписав указ про посмертне нагородження старшого солдата Яну Червону орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.