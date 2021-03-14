Українська нація нарешті відбулася саме завдяки добровольцям

Важливо розуміти, що саме горизонтальна активність вільних громадян врятувала країну в 2014-му. Врятує вона й зараз

Дякую кожному і кожній, хто в 2014-му і до сьогодні своєю хоробрістю дав шанс Україні таки відбутися. Тобто, добровольцям.

Від «Донбасу» та «Азову» до «Айдару» та «ДУК ПС» й «ОУН». Від тербатів і до бату імені Кульчицького, бригади швидкого реагування Нацгвардії та «Київ-1/2».

Вічна слава всім – і живим, і тим, хто вже не з нами. Ви ті, хто нарешті сформував собою той сучасний родючий шар та патріотичний міф, з якого формується справжня еліта нації. Української нації.

Важливо розуміти, що саме горизонтальна активність вільних громадян врятувала країну в 2014-му. Врятує вона й зараз.

Радує, що спільними зусиллями проукраїнської громади ми майже відбили наступ 5 колони проти добровольців. Зупинили спроби всіх цих петушаріїв, дубінських, портнових, максів назарових/діордіц та іншої наволочі, а також їх замовників з маскви демонізувати добровольців, прищепити міщанам страх перед тими, хто захистив свою країну за власним покликом серця.

На жаль, є ще бранці з нашого боку – Андрій Антоненко та Сергій Стерненко. Яких ми обов'язково рано чи пізно зобов'язані витягти на свободу.

Але сьогодні давайте порадіємо тому, що українська нація нарешті відбулася. Завдяки добровольцям.

Шана, слава, вічний респект!

Джерело: блог Богдана Буткевича

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