Суд продовжив арешт екс-начальнику Генштабу ЗСУ Замані



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Володимира Заману підозрюють у державній зраді

Суд частково задовольнив клопотання прокурорів військової прокуратури щодо подовження терміну тримання Замани під вартою

Печерський райсуд Києва до 21 квітня подовжив запобіжний захід екс-начальнику Генштабу Збройних сил України Володимиру Замані, підозрюваному у державній зраді.

Таким чином суд частково задовольнив клопотання прокурорів військової прокуратури щодо подовження терміну тримання Замани під вартою.

Прокурори просили суд продовжити арешт Замани до 25 травня.

Нагадаємо, вранці 25 лютого військовою прокуратурою спільно з СБУ затримано за держзраду колишнього керівника Генштабу Збройних сил, генерал-полковника Володимира Заману.

Генпрокурор України Юрій Луценко повідомив, що Заману затримали через реформу структури ЗСУ, яка «фактично готувала анексію Криму та «Новоросії».

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що суд над Заманою буде відкритим. Затриманого доправили до Печерського районного суду.

Екс-керівника Генштабу ЗСУ Заману взяли під варту до 27 березня 2019 року, без права внесення застави.

Як відомо, Володимир Замана обіймав посади командувача Військово-морських сил ЗСУ, а також начальника Генерального штабу ЗСУ з 18 лютого 2012 року по 19 лютого 2014 року.

Детальніше читайте у матеріалі «Главкома»: Справа Замани. За що арештували колишнього начальника Генштабу

Джерело: УНІАН