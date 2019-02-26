Екс-керівника Генштабу ЗСУ Заману взяли під варту



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Заману взяли під варту до 27 березня 2019 року

Печерський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому начальнику Генштабу Збройних сил Володимиру Замані, якого підозрюють у державній зраді.

Заману взяли під варту до 27 березня 2019 року, без права внесення застави.

Як повідомлялось раніше, військова прокуратура звинуватила екс-главу Генштабу Заману у тому, що він не складав присягу. Сам Замана заперечив це.

Раніше прокурори в залі суду заявили, що екс-начальник Генштабу ЗСУ Володимир Замана, діючи в змові з екс-президентом України, нині засудженим Віктором Януковичем, вчинив державну зраду.

Нагадаємо, вранці 25 лютого військовою прокуратурою спільно з СБУ затримано за держзраду колишнього керівника Генштабу Збройних сил, генерал-полковника Володимира Заману.

Генпрокурор України Юрій Луценко повідомив, що Заману затримали через реформу структури ЗСУ, яка «фактично готувала анексію Криму та «Новоросії».

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що суд над Заманою буде відкритим. Затриманого доправили до Печерського районного суду. Засідання було перенесене на 19:00.

Як відомо, Володимир Замана обіймав посади командувача Військово-морських сил ЗСУ, а також начальника Генерального штабу ЗСУ з 18 лютого 2012 року по 19 лютого 2014 року.

Джерело: Громадське