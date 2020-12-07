Суд не відпустив музиканта і ветерана АТО Антоненка на поруки

Рішення суду зустріли криками «Ганьба»

Апеляційний суд Києва відмовився відпустити на поруки підозрюваного у справі про вбивство Павла Шеремета Андрія Антоненка.

Згідно з запобіжним заходом Антоненко має перебувати під вартою до 19 грудня.

Близько 20 осіб заявили, що готові взяти Антоненка на поруки, але суд не задовольнив клопотання захисту. Рішення суду зустріли криками «Ганьба».

Під час розгляду клопотання будівлю суду взяли під посилену охорону спецназівці. Під стінами суду проходила акція на підтримку музиканта, в якій брали участь близько 50 осіб.

Антоненка залишили під вартою pic.twitter.com/eYiUbdZg1K — Marian Kushnir (@MaryanKushnir) December 7, 2020

Нагадаємо, 28 вересня Шевченківський райсуд Києва ухвалив залишити під вартою музиканта і військовослужбовця Андрія Антоненка, підозрюваного в причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета.

Також 28 вересня в Шевченківському районному суді Києва прокурор зачитав коротку частину обвинувального акту підозрюваним у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

Також у суді привели до присяги присяжних.

Як повідомлялося, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи. Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру парашутно-десантного батальйону Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.