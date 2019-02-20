Суд тимчасово скасував подорожчання громадського транспорту у Харкові



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Рішення про скасування нових тарифів у Харкові вступає в силу 20 лютого

До рішення суду проїзд у трамваях і тролейбусах коштуватиме 4 гривні замість 6, а вартість проїзду в метро, як і раніше, становитиме 5 гривень

Окружний адміністративний суд Харкова призупинив рішення місцевої влади про підвищення вартості проїзду в громадському транспорті до рішення суду по суті.

Про це у вівторок повідомляє видання «Мій Харків».

Таким чином суд задовольнив заяву активістів Харківського антикорупційного центру.

Відтак до рішення суду проїзд у трамваях і тролейбусах коштуватиме 4 гривні замість 6, а вартість проїзду в метро, як і раніше, становитиме 5 гривень.

Рішення вступає в силу 20 лютого.

У прес-службі Харківської міськради повідомили, що коментувати скасування тарифів будуть тільки після того, як мерія отримає офіційні документи з рішенням Окружного адмінсуду. За їхніми словами, на ознайомлення з рішенням знадобиться декілька днів.

Раніше повідомлялося, що з 7 лютого проїзд у метрополітені Харкова подорожчав із 5 до 8 гривень.

Згодом у Харкові хулігани «протестували» проти нових цін на метро, є затримані.