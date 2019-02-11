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    У Харкові хулігани «протестували» проти нових цін на метро. Є затримані

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    <p>З 7 лютого проїзд у метрополітені Харкова подорожчав із 5 до 8 гривень</p> - У Харкові хулігани «протестували» проти нових цін на метро. Є затримані

    З 7 лютого проїзд у метрополітені Харкова подорожчав із 5 до 8 гривень

    Поліцейські затримали двох 16-річних та 15-річного учасників акції

    Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом хуліганських дій у харківському метрополітені.

    Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області.

    Зазначається, що 9 лютого о 22:00  близько 20 молодиків зібралися на станції метро «Архітектора Бекетова» та з метою протесту проти подорожчання вартості проїзду грубо порушували громадський порядок.

    «Поліцейські затримали двох 16-річних та 15-річного учасників акції. У присутності батьків підлітки були опитані та відпущені», - заявили в поліції.

    Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 4 років позбавлення волі.

    Крім того, був затриманий 21-річний хлопець, який зачепившись за автосцепку хвостової кабіни електропоїзду, проїхав по перегону від станції метро «Архітектора Бекетова» до станції «Захисників України».

    У відношенні нього слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України. Санкцією статті передбачене покарання у вигляді виправних робіт на строк до 2 років або обмеження волі на строк до 3 років.

    На відео, яке з’явилося в Instagram, було зафіксовано, як група підлітків забігають на станцію метро «Архітектора Бекетова» в Харкові, перестрибують через паркан і турнікети, не заплативши за проїзд. Таким чином вони протестували проти підвищення проїзду.

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    Понравилось? Сохрани Это был протест против подорожания метро) Толпа из 40 человек ворвалась в метро через турникеты.. Но на станции тут в вестибюле уже ждали копы человек 10,но они чёт не подумали что мы можем пройти и через выход) всем спасибо кто пришёл) Что скажете норм движ? устраивать ещё такие врыв парады?) #харьков #метро #мигинг #революция #майдан #фанаты #metro #digg #парад #вашбилетик #транспорт #пассажиры #rail #railway #railways #man #ufc #subway #zombie #zombieboy #zombi #zombieland #metropolitan #likeforlikes #like4likes #followforlike #likeforfollow

    Публикация от DIMA TOTAL (@total.dima)

    Нагадаємо, з 7 лютого проїзд у метрополітені Харкова подорожчав із 5 до 8 гривень.

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