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    Вчителька-прихильниця ДНР влаштувалася на роботу в український виш

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    Син жінки був ватажком бойовиків - Вчителька-прихильниця ДНР влаштувалася на роботу в український виш
    Син жінки був ватажком бойовиків
    Скріншот із відео

    Освітянка раніше агітувала за ДНР

    Вчителька Ольга Чорна проводила в окупованому Донецьку «патріотичні» заняття з молодшими школярами на тлі портрета ватажка бойовиків «ДНР» Захарченка. Зараз вона викладає в місті Бахмут в Горлівському інституті іноземних мов. Про це повідомляє «Вільне радіо».

    Цікаво, що Горлівський інститут іноземних мов переїхав з окупованої Горлівки до Бахмута 10 листопада 2014 року. Директорка навчального закладу підтвердила, що Ольга Чорна працює у них культорганізатором.

    При цьому вона зазначила, що не бачить нічого поганого в тому, що жінка у них працює, а якщо у когось є до неї претензії, то з цим повинні розбиратися правоохоронці.

    Хто така Ольга Чорна

    Жінка викладала російську мову і літературу в різних школах Бахмута. Навесні 2014 року її син Сергій Іочков очолив у Бахмуті місцевих бойовиків. Раніше він був керівником департаменту по боротьбі з корупцією в державних органах.

    1_77Син Ольги Чорної «Велес» біля захопленої будівлі прокуратури в Бахмуті 4 червня 2014 року (фото Вечірній Бахмут)

    7 червня 2014 року бойовики спробували викрасти командира місцевої військової частини Володимира Чобітка. Українець отримав поранення, але встиг викликати підмогу. Під час перестрілки бійці ЗСУ вбили кількох бойовиків, включаючи і Сергія Іочкова.

    Після смерті сина Ольга Чорна працювала в навчальних закладах Бахмута, а потім вирішила переїхати в Донецьк.

    У заблокованій в Україні соцмережі «Однокласники» є сторінка, схожа на профіль Ольги Чорної. Там опубліковані її фото разом з синами та онуками.

    На сторінці жінки можна знайти навіть пост із заголовком «Безсмертний полк». У самому пості є георгіївська стрічка, а також напис, Сергій Іочков (її син) помер 7 червня 2014 року.

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    Скріншот із соцмережі «Однокласники»
    Скріншот із соцмережі «Однокласники»
    Скріншот із соцмережі «Однокласники»

    При цьому георгіївська стрічка фігурує на фотографіях в цьому профілі неодноразово.

    Також є фото на тлі Покровського собору в Москві, де вона була влітку 2015 року.

    На сторінці фігурують і інші публікації, але вже антиукраїнського характеру.

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    Теги: ДНР ЗСУ радіо Донецьк георгіївська стрічка жінка час
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    Вчителька-прихильниця ДНР влаштувалася на роботу в український виш