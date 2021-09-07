  1. Головна
  2. Країна
  3. Кримінал
рус
    Кримінал

    «ДНР» та «ЛНР» уклали договір про «єдиний економічний простір»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Ватажки &laquo;ДНР&raquo; та &laquo;ЛНР&raquo; мають намір встановити &laquo;стратегічне партнерство в економічній, митній та податковій сферах&raquo; - «ДНР» та «ЛНР» уклали договір про «єдиний економічний простір»
    Ватажки «ДНР» та «ЛНР» мають намір встановити «стратегічне партнерство в економічній, митній та податковій сферах»
    Фото: ТАСС

    Окупанти стверджують, що «єдиний економічний простір» між Донецьком і Луганськом дозволить зняти обмеження на переміщення громадян, продукції та фінансів

    Ватажки окупованих територій Донецької та Луганської областей, так званих ЛНР і ДНР, Денис Пушилін і Леонід Пасічник домовилися про створення «єдиного економічного простору». Про це повідомляють російські ЗМІ та агенції бойовиків.

    Згідно з «документом», ватажки «ДНР» та «ЛНР» мають намір встановити «стратегічне партнерство в економічній, митній та податковій сферах».

    Як пишуть ЗМІ окупантів, головною метою є «прискорення темпів розвитку економік «республік» і поліпшення якості життя громадян.

    «З цією метою «республіки» домовилися синхронізувати своє законодавство в цих сферах, прийняти та реалізовувати синхронізовані програми соціально-економічного розвитку на 2022-2024 роки», – наголошується у фейковій декларації.

    Окупанти стверджують, що цей «єдиний економічний простір» дозволить зняти обмеження на переміщення громадян, продукції та фінансів.

    Слід нагадати, що до 2014 року ніхто не обмежував переміщення громадян між Донецькою і Луганською областями, продукти перевозили без проблем, люди отримували зарплати, працювали міжнародні банки, не було санкцій.

    До слова, напередодні у «ЛНР» сталася аварія на шахті: загинули дев'ять гірників.

    Читайте також: Загибель шахтарів на окупованій Луганщині. Правозахисники оприлюднили подробиці трагедії
    Теги: Росія окупанти бойовики на Донбасі ДНР ЛНР Леонід Пасічник Денис Пушилін
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «ДНР» та «ЛНР» уклали договір про «єдиний економічний простір»