«ДНР» та «ЛНР» уклали договір про «єдиний економічний простір»

Ватажки «ДНР» та «ЛНР» мають намір встановити «стратегічне партнерство в економічній, митній та податковій сферах»

Окупанти стверджують, що «єдиний економічний простір» між Донецьком і Луганськом дозволить зняти обмеження на переміщення громадян, продукції та фінансів

Ватажки окупованих територій Донецької та Луганської областей, так званих ЛНР і ДНР, Денис Пушилін і Леонід Пасічник домовилися про створення «єдиного економічного простору». Про це повідомляють російські ЗМІ та агенції бойовиків.

Згідно з «документом», ватажки «ДНР» та «ЛНР» мають намір встановити «стратегічне партнерство в економічній, митній та податковій сферах».

Як пишуть ЗМІ окупантів, головною метою є «прискорення темпів розвитку економік «республік» і поліпшення якості життя громадян.

«З цією метою «республіки» домовилися синхронізувати своє законодавство в цих сферах, прийняти та реалізовувати синхронізовані програми соціально-економічного розвитку на 2022-2024 роки», – наголошується у фейковій декларації.

Окупанти стверджують, що цей «єдиний економічний простір» дозволить зняти обмеження на переміщення громадян, продукції та фінансів.

Слід нагадати, що до 2014 року ніхто не обмежував переміщення громадян між Донецькою і Луганською областями, продукти перевозили без проблем, люди отримували зарплати, працювали міжнародні банки, не було санкцій.

До слова, напередодні у «ЛНР» сталася аварія на шахті: загинули дев'ять гірників.