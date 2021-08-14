Оперу, який перебіг на бік «ДНР», в Україні дали 10 років тюрми

Чоловіка визнано винним в причетності до терористичної організації

Шевченківський районний суд Чернівців заочно визнав винним колишнього старшого оперуповноваженого сектору карного розшуку Єнакіївського міського відділу міліції, а нині співробітника внутрішньої безпеки так званого «управління МВС» «ДНР» Олексія Мащенка у причетності до терористичної організації і призначив 10 років в’язниці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 11 серпня.

Як з’ясувало слідство, у травні 2014 року обвинувачений добровільно увійшов до складу незаконного збройного формування «міністерство внутрішніх справ» терористичної організації «ДНР». Наразі Мащенко продовжує обіймати оперативну посаду в підрозділі внутрішньої безпеки так званого «управління МВС», яке знаходиться в окупованому Донецьку.

Обвинуваченому надсилались повідомлення про підозру та повістки про виклик за усіма відомими адресами. Також повістки розміщувалися на офіційному сайті СБУ. Однак бойовик повертатися на територію, підконтрольну Україні не має наміру.

Захисник обвинуваченого у суді заявив, що йому невідоме місце перебування його клієнта. Також він не знає, чи співпрацює той зі злочинними організаціями. Ці факти, як зауважив захисник, мають значення для ухвалення об`єктивного вироку у справі.

Крім цього, суд допитав двох осіб, котрі впізнали за фотознімками обвинуваченого і підтвердили: Мащенко пропонував їм інформувати про неправомірні дії поліцейських «ДНР».

«Державним обвинуваченням було доведено, що Олексія Мащенко усвідомлював, що «ДНР» та інші незаконні збройні формування, які структурно входить до силового блоку терористичних організацій «ДНР», діють на території України саме як терористичні організації, її учасники застосовують зброю, вчиняють терористичні акти, захоплення будівель органів державної влади та місцевого самоврядування, вбивства людей, вибухи, підпали та інші дії, які створюють небезпеку для життя та здоров`я людей. Також чинять збройний опір, незаконну протидію та перешкоджають виконанню службових обов`язків співробітниками правоохоронних органів України й військовослужбовцями Збройних Сил України, задіяними у проведенні антитерористичної операції, і обвинувачений сприяв у діяльності вищевказаних терористичних організаціях», – сказано у вироку.

Феміда зауважила, що термін відбуття покарання обвинуваченому варто рахувати з моменту його затримання.

Як повідомляв «Главком», у червні командир бойовиків «ДНР» Андрій Воронов за причетність до вбивств 20 українських воїнів отримав 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.