«Це буде дуже важлива історія»: Bellingcat довів, що керівництво «ЛНР» та «ДНР» було агентами ГРУ та ФСБ

Журналісти Bellingcat довели, що керівництво «ЛНР» та «ДНР» було агентами ГРУ та ФСБ

Журналіст-розслідувач Христо Грозєв зазначив, що паспорти-прикриття ГРУ та ФСБ видавало й українським політикам, які втікали в Росію

Видання Bellingcat анонсувало чергове розслідування про зв’язки керівництва «ЛНР» та «ДНР» у 2015 та 2016 роках зі спецслужбами Росії. Про це журналісти-розслідувачі Христо Грозєв та Пітер ван Гюйс розповіли під час фестивалю Mezhhirya fest, передає «Главком».

«У нас є дуже цікаві відомості про те, що відбувалося у «ДНР», «ЛНР» у 2015-2016 роках. Там у нас будуть дані, що деякі керівники цих формувань були, звісно це секрет Полішинеля, але вони були агентами ГРУ та ФСБ. Ми знайшли їхні дані, їхні документи та позивні. Це буде важлива історія для України», – сказав Пітер ван Гюйс.

Журналіст-розслідувач Христо Грозєв додав, що паспорти-прикриття ГРУ та ФСБ видавало й українським політикам, які втікали в Росію.

«До речі, крім керівництва «ДНР», «ЛНР» ми знайшли, що деякі колишні урядовці, в тому числі прокурор колишній, - ті, що втекли, - вони отримали теж паспорти-прикриття від ГРУ, ФСБ і живуть у Росії під ними», – додав Грозєв.

«Ця історія вийде за пару місяців», – підсумував Ван Гюйс.

Як відомо, родичі жертв пасажирського лайнера Boeing 777, який зазнав аварії на Донбасі в липні 2014 року, звинуватили Росію у брехні. .

До слова, помер свідок у справі про збиття MH17.

Раніше стало відомо, що вердикти у справі про збиття лайнера можуть бути винесені до кінця 2022 року. Серед передбачуваних дат – 22 вересня, 17 листопада чи 15 грудня.

Крім того, до суду під Амстердамом почали прибувати родичі жертв катастрофи лайнера – їм вперше дадуть можливість виступити на слуханнях. Слухання розпочалися 6 вересня. У них візьмуть участь понад 90 родичів жертв із Нідерландів, Австралії, Малайзії, Індонезії та Канади.

Повідомляється, що суд виділив десять днів для реалізації їхнього права на виступ.

Пасажирський Boeing-777 малайзійських авіаліній, що виконував рейс МН17 з Амстердама в місто Куала-Лумпур, був збитий збройними силами РФ над окупованим Донбасом 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебувало 283 пасажири та 15 членів екіпажу. Всі вони загинули.

Об'єднана слідча група, яка веде міжнародне розслідування катастрофи Боїнга МН17, зробила висновок, що літак був збитий ракетою, випущеною зенітно-ракетним комплексом Бук поблизу населеного пункту Сніжне. При цьому слідчі впевнені, що ракетний комплекс був доставлений в Україну з Росії.

На початку 2020 року прокуратура Нідерландів пред’явила звинувачення чотирьом підозрюваним у справі щодо катастрофи рейсу MH17 над Донбасом.

Серед підозрюваних: Сергій Дубінський (позивний Хмурий), Ігор Гіркін (позивний Стрєлок), Олег Пулатов (позивний Гюрза), Леонід Харченко (позивний Крот).

Нагадаємо, Спільна слідча група (JIT), яка розслідувала катастрофу MH17 на Донбасі, відхилила покази двох свідків. Вони стверджували, що ракета була запущена нібито з боку Амвросіївки, яка на липень 2014 року була під контролем України.

Раніше один зі свідків у справі про збиття боїнга МН17 заявив, що бачив «Бук» і випущену ракету. Чоловік був у складі розвідгрупи сепаратиста Леоніда Харченка, який є одним із підсудних у цій справі.