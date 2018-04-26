Суд у Чехії ліквідував представництво « ДНР»

Згідно з рішенням суду, діяльність організації є незаконною і збігається з діяльністю інших державних органів

Верховний суд чеського міста Оломоуц підтвердив рішення ліквідувати самопроголошене «почесне консульство Донецької народної республіки», передає Ceske Noviny. Суд відхилив апеляцію «голови» зареєстрованого сепаратистського об'єднання Нелі Лискової. Згідно з рішенням суду, діяльність організації є незаконною і



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Згідно з рішенням суду, діяльність організації є незаконною і збігається з діяльністю інших державних органів

Верховний суд чеського міста Оломоуц підтвердив рішення ліквідувати самопроголошене «почесне консульство Донецької народної республіки», передає Ceske Noviny.

Суд відхилив апеляцію «голови» зареєстрованого сепаратистського об'єднання Нелі Лискової.

Згідно з рішенням суду, діяльність організації є незаконною і збігається з діяльністю інших державних органів.

Лискова після оголошення рішення сказала, що розглядає варіант звернення до Верховного суду Чехії. Вона заявила, що збирається продовжувати свою діяльність і не виключила створення іншої подібної організації.

Нагадаємо, у вересні 2016 року так зване «МЗС ДНР» поширило інформацію, що в Чехії офіційно зареєстровано і відкриється перший в ЄС «представницький центр «ДНР», головою якого є така собі Нелі Лискова. У Чехії цю інформацію спростували і виключили можливість створення представництва бойовиків у країні.

Міністерство закордонних справ України висловило ноту протесту чеським колегам у зв'язку з підтвердженням інформації щодо реєстрації владою м. Острава «представницького центру ДНР».

Згодом чеський суд ухвалив рішення щодо початку процедури ліквідації так званого представницького центру «ДНР» на території країни.