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    Суд у Москві заочно арештував нардепа Геращенка

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    Народний депутат України Антон Геращенко - Суд у Москві заочно арештував нардепа Геращенка
    Народний депутат України Антон Геращенко

    Максимальне покарання для Геращенка становить сім років позбавлення волі

    Басманний суд Москви заочно заарештував народного депутата, члена колегії МВС України та колишнього радника глави міністерства Антона Геращенка.

    Про це в понеділок повідомляє «РБК» з посиланням на прес-секретаря Басманного суду Юнону Царьову.

    Зазначається, що відповідне рішення було винесено 22 травня.

    Проти Геращенка порушено кримінальну справу за статтею про публічні заклики до здійснення терористичної діяльності, публічного виправдання тероризму або пропаганди тероризму з використанням ЗМІ та мережі інтернет. Максимальне покарання становить сім років позбавлення волі.

     «Такий запобіжний захід обрано терміном на два місяці з моменту екстрадиції або затримання на території Росії», - повідомила Царьова.

    Нагадаємо, Московський міський суд оголосить вирок у справі українського журналіста Романа Сущенка 4 червня.

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