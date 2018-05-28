Вирок Сущенку російський суд оголосить 4 червня

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Роман Сущенко

Прокуратура Росії просить засудити Сущенка до 14 років позбавлення волі

Московський міський суд оголосить вирок у справі українського журналіста Романа Сущенка 4 червня. Про це написав на своїй сторінці у twitter захисник Марк Фейгін.

«Вирок Сущенку буде оголошений 4 червня 2018 року», — написав він

Сьогодні прокуратура Російської Федерації у Московському міському суді попросила для українського журналіста 14 років позбавлення волі. Про це написав на своїй сторінці у Facebook адвокат Марк Фейгін.

»Обвинувачення попросило 14 років для Романа Сущенка», — написав він.

Зазначимо, що в російському суді сьогодні відбуваються дебати у справі Сущенка.