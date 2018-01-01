Суд у «справі 26 лютого» в Криму перенесли через відсутність адвоката

Наступне засідання у «справі 26 лютого» відбудеться 21 лютого

У підконтрольному Кремлю Центральному райсуді Сімферополя 19 лютого перенесли засідання у «справі 26 лютого». Про це повідомляє об’єднання «Кримська солідарність» на сторінці у Facebook. Згідно з повідомленням, засідання перенесли через відсутність адвоката Тараса Омельченка, який в цей час брав участь в іншому



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кримськотатарські активісти

Наступне засідання у «справі 26 лютого» відбудеться 21 лютого

У підконтрольному Кремлю Центральному райсуді Сімферополя 19 лютого перенесли засідання у «справі 26 лютого».

Про це повідомляє об’єднання «Кримська солідарність» на сторінці у Facebook.

Згідно з повідомленням, засідання перенесли через відсутність адвоката Тараса Омельченка, який в цей час брав участь в іншому судовому процесі.

Наступне засідання у «справі 26 лютого» відбудеться 21 лютого.

У 2015 році почався суд над групою кримськотатарських активістів за участь в мітингу на підтримку територіальної цілісності України біля стін будівлі Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Їх звинувачують в участі в масових заворушеннях.

Пізніше суд розділив «справу 26 лютого» на два: окремо – по одному з лідерів кримськотатарського національного руху Ахтему Чийгоз, і окремо по іншим фігурантам процесу – Алі Асанову, Мустафі Дегерменджі, Ескендеру Кантемірови, Таляту Юнусову, Ескендеру Емірваліеву, Арсену Юнусову і Ескендер Небіеву.

Російська влада 25 жовтня 2017 року звільнила засуджених в Криму заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова і передала їх Туреччини, пізніше Умеров і Чийгоз приїхали до Києва.

Щодо інших фігурантів справи триває судовий розгляд.

До слова, Україна судитиметься з Росією за своє морське право у Міжнародному арбітражному суді.