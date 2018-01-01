Україна судитиметься з Росією за своє морське право у Міжнародному арбітражному суді

У МЗС підкреслюють, що з 2014 року РФ незаконно позбавила Україну можливості здійснювати свої права морської держави

Україна подала свій меморандум в арбітражному провадженні проти Російської Федерації за Конвенцією ООН з морського права. Про це повідомляє прес-центр Міністерства закордонних справ України. Зазначається, що починаючи з 2014 року Російська Федерація незаконно позбавила Україну можливості здійснювати свої права морської держави, задля власних



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У МЗС підкреслюють, що з 2014 року РФ незаконно позбавила Україну можливості здійснювати свої права морської держави

Україна подала свій меморандум в арбітражному провадженні проти Російської Федерації за Конвенцією ООН з морського права. Про це повідомляє прес-центр Міністерства закордонних справ України.

Зазначається, що починаючи з 2014 року Російська Федерація незаконно позбавила Україну можливості здійснювати свої права морської держави, задля власних потреб експлуатує суверенні ресурси України, узурпувала права України регулювати власні морські території. Порушуючи міжнародне право, Російська Федерація викрадає енергетичні та рибні ресурси, які належать Україні і її народу, при цьому серед іншого завдає фізичної шкоди українським рибалкам, блокує захід суден в українські порти у зв’язку із незаконним будівництвом Керченського мосту.

Україна просить арбітражний трибунал припинити порушення Російською Федерацією Конвенції ООН з морського права та підтвердити права України в Чорному та Азовському морях та у Керченській протоці, в тому числі і зобов’язати Російську Федерацію поважати суверенні права України в своїх водах, зупинити крадіжку українських ресурсів, а також виплатити компенсацію за завдану шкоду.

Як відомо, у вересні 2016 році України ініціювала арбітражне провадження проти Російської Федерації, яке розглядається в Гаазі арбітражним трибуналом, що складається з п’яти осіб.

У МЗС підкреслюють, що Україна захищає свої права, грубо порушені Російською Федерацією, на всіх належних міжнародно-правових майданчиках, включаючи Міжнародний Суд ООН та висунення вимог на підставі положень Конвенції ООН з морського права.