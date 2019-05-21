Суд в Києві залишив під вартою екс-голову Апеляційного суду Криму
-
Розсилка
Екс-главі Апеляційного суду Криму Чорнобуку продовжили арешт до кінця червняУ понеділок, 20 травня, Голосіївський районний суд Києва продовжив арешт колишньому голові Апеляційного суду Криму Валерію Чорнобуку.
Про це повідомляють Крим.Реалії.
«Голосіївський районний суд Києва задовольнив клопотання сторони обвинувачення і продовжив до 27 червня 2019 року запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишнього голови Апеляційного суду АР Крим», – йдеться в повідомленні з посиланням на прес-службу прокуратури АРК.
Чорнобук був головою Апеляційного суду Криму. Після переїзду на материкову частину України він працював суддею в Апеляційному суді в Дніпропетровській області.
Співробітники Прокуратури Автономної Республіки Крим та Служби безпеки України 11 липня провели обшуки в приміщеннях, в яких жив Чорнобук. Тоді ж йому повідомили про підозру у вчиненні державної зради.
За словами генерального прокурора України Юрія Луценко, Чорнобук займався підривною діяльністю, надаючи допомогу іноземній державі і її представникам у переході судів Криму на здійснення правосуддя на підставі законодавства Росії, що призвело до забезпечення функціонування російських судових органів, анексії Криму.
Нагадаємо, 3 листопада 2018 року у Києві затримали колишнього голову Апеляційного суду АР Крим Валерія Чорнобука.
Екс-суддю підозрюють у державній зраді. Ще у 2014 році він нібито допомагав кримським судам перейти на роботу за російським законодавством.
5 листопада Голосіївський районний суд м. Києва арештував колишнього голову Апеляційного суду АР Крим Валерія Чорнобука.