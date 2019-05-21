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    Суд в Києві залишив під вартою екс-голову Апеляційного суду Криму

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    <span>Суд в Києві залишив під вартою екс-голову Апеляційного суду Криму</span> - Суд в Києві залишив під вартою екс-голову Апеляційного суду Криму
    Суд в Києві залишив під вартою екс-голову Апеляційного суду Криму

    Екс-главі Апеляційного суду Криму Чорнобуку продовжили арешт до кінця червня

    У понеділок, 20 травня, Голосіївський районний суд Києва продовжив арешт колишньому голові Апеляційного суду Криму Валерію Чорнобуку.

    Про це повідомляють Крим.Реалії.

    «Голосіївський районний суд Києва задовольнив клопотання сторони обвинувачення і продовжив до 27 червня 2019 року запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишнього голови Апеляційного суду АР Крим», – йдеться в повідомленні з посиланням на прес-службу прокуратури АРК. 

    Чорнобук був головою Апеляційного суду Криму. Після переїзду на материкову частину України він працював суддею в Апеляційному суді в Дніпропетровській області.

    Співробітники Прокуратури Автономної Республіки Крим та Служби безпеки України 11 липня провели обшуки в приміщеннях, в яких жив Чорнобук. Тоді ж йому повідомили про підозру у вчиненні державної зради.

    За словами генерального прокурора України Юрія Луценко, Чорнобук займався підривною діяльністю, надаючи допомогу іноземній державі і її представникам у переході судів Криму на здійснення правосуддя на підставі законодавства Росії, що призвело до забезпечення функціонування російських судових органів, анексії Криму.

    Нагадаємо, 3 листопада 2018 року у Києві затримали колишнього голову Апеляційного суду АР Крим Валерія Чорнобука.

    Екс-суддю підозрюють у державній зраді. Ще у 2014 році він нібито допомагав кримським судам перейти на роботу за російським законодавством.

    5 листопада Голосіївський районний суд м. Києва арештував колишнього голову Апеляційного суду АР Крим Валерія Чорнобука.

    Крим суд арешт правосуддя
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