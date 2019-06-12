Суд вдруге заарештував Сігіду, підозрюваного у вбивстві «Сармата»



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Михайло Сігіда Фото: Радіо Свобода

Рішення про повторний арешт Михайла Сігіди суд прийняв у середу, 12 червня

Печерський районний суд Києва вдруге заарештував Михайла Сігіду, підозрюваного в організації вбивства громадського активіста Віталія Олешка (Сармата), якого вже раніше відпускали з-під варти.

Про це повідомляє «Лівий берег» з посиланням на інформацію Генеральної прокуратури.

«Сігіду заарештували на місяць», - повідомили у відомстві. Таке рішення суд прийняв у середу, 12 червня.

Як відомо, 7 червня близько 50 побратимів Віталія Олешка «Сармата» вимагали взяти під варту звільненого підозрюваного Михайла Сігіду та прийшли в Печерський суд вимагати пояснень від судді Павла Вовка, який змінив йому запобіжний захід.

Нагадаємо, раніше журналістка програми Схеми Наталя Седлецька повідомила, що Печерський районний суд Києва під час засідання в ніч з 6 на 7 червня відпустив під домашній арешт Михайла Сігіду, якого підозрюють в організації вбивства активіста Віталія Олешка.

Ветерана АТО Віталія Олешка з позивним «Сармат» застрелили у Бердянську 31 липня 2018 року.

17 січня Печерський районний суд Києва продовжив термін тримання під вартою чотирьом ймовірним виконавцям вбивства Віталія Олешка «Сармата»: Максиму Владимиренкову та Олександру Обухову на 1 місяць, Артему Матюшину та Миколі Ломаці - на два.

Також Печерський районний суд Києва продовжив тримання під вартою Михайлу Сігіді - ймовірному організатору вбивства.

16 грудня 2018 року у Харкові правоохоронці затримали мешканця Дніпра Євгена Бродського, якого підозрюють у замовленні вбивства Олешка. Підозрюваний намагався вилетіти до Туреччини рейсом «Харків – Стамбул». 18 грудня суд заарештував Бродського.

Бродський наразі перебуває під нічним домашнім арештом.