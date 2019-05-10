Суд відмінив рішення міськради Херсона про вулицю Гандзюк



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Напад на активістку Катерину Гандзюк стався у Херсоні у липні 2018 року

Слухання у резонансній справі в Херсоні відбувалося за участі журналістів, громадськості та представників ОБСЄ

Херсонський окружний адміністративний суд відмінив рішення Херсонської міської ради щодо перейменування вулиці Лютеранської на вулицю Катерини Гандзюк.

Про це 10 травня повідомила прес-служба суду.

«Сьогодні Херсонським окружним адміністративним судом розглянуто справу № 540/427/19 за позовом фізичних осіб до Херсонської міської ради, Херсонського міського голови Володимира Миколаєнка про визнання протиправними та скасування деяких пунктів рішення Херсонської міської ради №1840 від 22.02.2019 року «Про надання зоні зелених насаджень статусу скверу та його найменування та перейменування вулиці Лютеранської у вулицю Катерини Гандзюк», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що слухання у резонансній справі відбувалося за участі журналістів, громадськості та представників ОБСЄ.

«Рішенням Херсонського окружного адміністративного суду позов задоволено частково, визнано протиправним та скасовано відповідні пункти та розділи рішення Херсонської міської ради в частині слів «та розділ «Вулиці» назвою: «вул. Катерини Гандзюк», а також визнано противоправними дії міського голови Володимира Миколаєнка при проведенні голосування від 22.02.2019 року в результаті яких прийнято відповідне рішення», - повідомили в суді.

Судом оголошено вступну і резолютивну частини.

Сторони мають право оскаржити вказане рішення в 30-денний строк з дня складання повного судового рішення.

Нагадаємо, раніше у Херсоні депутати перейменували вулицю Лютеранську на вулицю Катерини Гандзюк. Згодом активісти прийшли у міську раду з вимогою не допустити такого перейменування.