  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Суд відпустив екскерівника львівського «Беркуту», який розганяв Майдан

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Суд обрав&nbsp;Ростиславу Пацеляку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання - Суд відпустив екскерівника львівського «Беркуту», який розганяв Майдан
    Суд обрав Ростиславу Пацеляку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання
    фото: Адвокатська дорадча група

    Екскомандир батальйону «Беркут» обвинувачується у перевищенні повноважень, перешкоджанні діяльності журналістів і проведенню мирних зібрань

    Святошинський районний суд Києва у вівторок, 21 вересня, обрав колишньому керівнику львівського «Беркуту» Ростиславу Пацеляку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Про це повідомляє у Facebook «Адвокатська дорадча група».

    «Зокрема, суд поклав на нього такі обов'язки: прибувати за кожною вимогою до суду; повідомляти прокурора та суд про зміну місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками», – заявили активісти.

    При цьому суд не поклав на обвинуваченого Пацеляка кілька обов'язків, про які просила у своєму клопотанні прокурор Ірина Самборська, а саме – не відлучатися з населених пунктів, у яких він зареєстрований і проживає; здати закордонний паспорт; носити електронний браслет.

    За інформацією Адвокатської дорадчої групи, екскомандир батальйону «Беркут» при ГУМВС України у Львівській області підполковник міліції Ростислав Пацеляк обвинувачується у перевищенні службових повноважень, перешкоджанні професійній діяльності журналістів і проведенню мирних зібрань 18 лютого 2014 року під час мирної ходи у Кріпосному провулку і на вулиці Інститутській.

    У справі 174 потерпілих, серед яких шестеро народних депутатів та двоє журналістів. Пацеляк спочатку утримувався під вартою, а пізніше його відправили під домашній арешт.

    До слова, у берлінській квартирі російського шпигуна знайшли нашивку «Беркуту» (фото).

    Нагадаємо, родини Небесної Сотні вимагають негайно звільнити й покарати скандальну суддю Волкову.

    Теги: суд Революція Гідності Львів Небесна сотня (Євромайдан) арешт Беркут
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Суд відпустив екскерівника львівського «Беркуту», який розганяв Майдан