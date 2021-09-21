Суд відпустив екскерівника львівського «Беркуту», який розганяв Майдан

Екскомандир батальйону «Беркут» обвинувачується у перевищенні повноважень, перешкоджанні діяльності журналістів і проведенню мирних зібрань

Святошинський районний суд Києва у вівторок, 21 вересня, обрав колишньому керівнику львівського «Беркуту» Ростиславу Пацеляку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Про це повідомляє у Facebook «Адвокатська дорадча група».

«Зокрема, суд поклав на нього такі обов'язки: прибувати за кожною вимогою до суду; повідомляти прокурора та суд про зміну місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками», – заявили активісти.

При цьому суд не поклав на обвинуваченого Пацеляка кілька обов'язків, про які просила у своєму клопотанні прокурор Ірина Самборська, а саме – не відлучатися з населених пунктів, у яких він зареєстрований і проживає; здати закордонний паспорт; носити електронний браслет.

За інформацією Адвокатської дорадчої групи, екскомандир батальйону «Беркут» при ГУМВС України у Львівській області підполковник міліції Ростислав Пацеляк обвинувачується у перевищенні службових повноважень, перешкоджанні професійній діяльності журналістів і проведенню мирних зібрань 18 лютого 2014 року під час мирної ходи у Кріпосному провулку і на вулиці Інститутській.

У справі 174 потерпілих, серед яких шестеро народних депутатів та двоє журналістів. Пацеляк спочатку утримувався під вартою, а пізніше його відправили під домашній арешт.

До слова, у берлінській квартирі російського шпигуна знайшли нашивку «Беркуту» (фото).

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