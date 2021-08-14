Нашивку «Беркуту» знайшли у берлінській квартирі російського шпигуна (фото)

Громадянина Британії офіційно підозрюють у шпигунстві на користь Росії та передачі секретної інформації

Нашивку «Беркуту», російські прапори, військову атрибутику СРСР, приставку PlayStation, різні інші сувеніри та книги виявили у квартирі в Потсдамі (неподалік Берліна), що належить Девіду Сміту, який працював охоронцем посольства Великої Британії у Німеччині.

Фото квартири Сміта у Берліні оприлюднила британська газета The Daily Mail.

У помешканні знайшли кілька російських прапорів та нашивку розформованого за звірства під час Революції гідності в Україні підрозділу «Беркут». ЗМІ пише, що затриманий виявився фанатом військової та нацистської історії. Його книжкові полиці були заповнені книгами про танкову дивізію СС «Гітлерюгенд», «Військову історію Німеччини», «За народ і фюрера: спогади ветерана 1-ї танкової дивізії СС «Лейбштандарт», «Фронтова Україна».

За іншою інформацією Сміт був приватним підрядником, тому він не має дипломатичного імунітету. Серед примітних речей, знайдених у квартирі, – розпізнавальні знаки Балтійського, Чорноморського, Північного і Тихоокеанського флотів РФ, а також російські військові відзнаки.

Багато його книг стосуються психології, зокрема «Путівник по мозку», «Психологічний вплив», «Відкрита підсвідомість» і дві книги Зигмунда Фрейда.

Раніше повідомлялося, що підозрюваний працював на російську розвідку щонайменше з листопада 2020 року. Він передавав куратору РФ документи в обмін на гроші. Прокуратура Берліна повідомила, що арешт ймовірного шпигуна став результатом спільного розслідування Німеччини та Великої Британії.

До слова, Слов’янський міськрайонний суд Донецької області призначив 10 років в’язниці з конфіскацією майна командиру відділення першого батальйону територіальної оборони «ДНР» Олександру Скобляку за участь у терористичній організації і вчинення дії з метою зміни меж території і державного кордону України.

Як повідомляв «Главком», на початку липня Шевченківський районний суд Чернівців заочно визнав винним бойовика «бригади Восток» (нині – це 11 Дунайсько-Єнакіївський полк 1 армійського корпусу народного ополчення «ДНР») Олега Заходякіна у причетності до створення терористичної організації і призначив йому 10 років тюрми з конфіскацією майна, крім житла.