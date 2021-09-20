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    Вбивства на Майдані: суд взяв під варту підозрюваного експосадовця МВС

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    Суд&nbsp;обрав Юрію Спасських запобіжний захід у вигляді тримання під вартою - Вбивства на Майдані: суд взяв під варту підозрюваного експосадовця МВС
    Суд обрав Юрію Спасських запобіжний захід у вигляді тримання під вартою
    фото: Herman Krieger

    За версією слідства, затриманий під час Революції Гідності організував теракт та вбивство мітингувальників

    Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді двох місяців арешту для ексзаступника начальника відділу забезпечення масових заходів управління громадської безпеки ГУ МВС у Києві Юрія Спаських,, підозрюваного у справі про вбивства на Майдані у 2014 році. Про це повідомляє у Facebook «Адвокатська дорадча група».

    «Слідчий суддя Печерського районного суду Євген Хайнацький обрав Юрію Спаських запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці до 6 листопада», – інформують активісти.

    Повідомляється, що Спаських затримали в суботу ввечері за дозволом суду в Херсонській області.

    Нагадаємо, 20 вересня Офіс генпрокурора повідомив, що правоохоронці затримали колишнього працівника керівного складу управління громадської безпеки Головного управління МВС у Києві, який під час Революції Гідності організував теракт та вбивство мітингувальників.

    Як раніше повідомляв «Главком», суд відклав обрання запобіжного заходу Януковичу.

    Також у червні стало відомо, що Шевченківський суд Києва оголосив вирок у справі «беркутівців» Віктора Ейсмонта та Володимира Мохоня за розгін Майдану 30 листопада 2013 року. Їх засудили до трьох років позбавлення волі.

    Тим часом, слідчі Державного бюро розслідувань оголосили нову підозру в справі про викрадення та вбивство активіста, учасника Євромайдану та журналіста Василя Сергієнка.

    Теги: Національна поліція України МВС суд Революція Гідності арешт
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    Вбивства на Майдані: суд взяв під варту підозрюваного експосадовця МВС