Вбивства на Майдані: суд взяв під варту підозрюваного експосадовця МВС

За версією слідства, затриманий під час Революції Гідності організував теракт та вбивство мітингувальників

Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді двох місяців арешту для ексзаступника начальника відділу забезпечення масових заходів управління громадської безпеки ГУ МВС у Києві Юрія Спаських,, підозрюваного у справі про вбивства на Майдані у 2014 році. Про це повідомляє у Facebook «Адвокатська дорадча група».

«Слідчий суддя Печерського районного суду Євген Хайнацький обрав Юрію Спаських запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці до 6 листопада», – інформують активісти.

Повідомляється, що Спаських затримали в суботу ввечері за дозволом суду в Херсонській області.

Нагадаємо, 20 вересня Офіс генпрокурора повідомив, що правоохоронці затримали колишнього працівника керівного складу управління громадської безпеки Головного управління МВС у Києві, який під час Революції Гідності організував теракт та вбивство мітингувальників.

Як раніше повідомляв «Главком», суд відклав обрання запобіжного заходу Януковичу.

Також у червні стало відомо, що Шевченківський суд Києва оголосив вирок у справі «беркутівців» Віктора Ейсмонта та Володимира Мохоня за розгін Майдану 30 листопада 2013 року. Їх засудили до трьох років позбавлення волі.

Тим часом, слідчі Державного бюро розслідувань оголосили нову підозру в справі про викрадення та вбивство активіста, учасника Євромайдану та журналіста Василя Сергієнка.