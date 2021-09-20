Справа Майдану: слідчі затримали експосадовця МВС, який організував вбивство мітингарів

В Офісі генпрокурора не називають ім’я підозрюваного, але за даними джерел «Української правди» затриманий Юрій Спаських.

Підозрюваному інкримінують вбивство трьох осіб та спричинення тілесних ушкоджень 59 особам

Правоохоронці затримали колишнього працівника керівного складу управління громадської безпеки Головного управління МВС у Києві, який під час Революції Гідності організував теракт та вбивство мітингувальників. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

«За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора у Херсонській області слідчими Державного бюро розслідувань на підставі ухвали слідчого судді затримано колишнього працівника керівного складу управління громадської безпеки Головного управління МВС України в м. Києві. Експравоохоронець почав переховуватися від органів слідства та суду після повідомлення йому про підозру на початку вересня поточного року і був оголошений у розшук. У лютому 2014 року підозрюваний, виконуючи явно злочинний наказ керівництва ГУМВС України в м. Києві та перевищуючи повноваження… організував терористичний акт та вбивство мітингувальників. Внаслідок таких дій підозрюваного заподіяно тяжкі наслідки, зокрема у вигляді вбивства 3 осіб, спричинення тяжких тілесних ушкоджень 14 особам та тілесних ушкоджень середньої тяжкості 59 особам», – зазначається у повідомленні.

В Офісі генпрокурора не називають ім’я підозрюваного, але за даними джерел «Української правди» затриманий Юрій Спаських.

Як раніше повідомляв «Главком», суд відклав обрання запобіжного заходу Януковичу.

Також, у червні стало відомо, що Шевченківський суд Києва оголосив вирок у справі «беркутівців» Віктора Ейсмонта та Володимира Мохоня за розгін Майдану 30 листопада 2013 року. Їх засудили до трьох років позбавлення волі.

Тим часом, слідчі Державного бюро розслідувань оголосили нову підозру в справі про викрадення та вбивство активіста, учасника Євромайдану та журналіста Василя Сергієнка.