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    Справа Майдану: слідчі затримали експосадовця МВС, який організував вбивство мітингарів

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    В Офісі генпрокурора не називають ім&rsquo;я підозрюваного, але за даними джерел &laquo;Української правди&raquo; затриманий Юрій Спаських. - Справа Майдану: слідчі затримали експосадовця МВС, який організував вбивство мітингарів

    В Офісі генпрокурора не називають ім’я підозрюваного, але за даними джерел «Української правди» затриманий Юрій Спаських.

    Фото з відкритих джерел

    Підозрюваному інкримінують вбивство трьох осіб та спричинення тілесних ушкоджень 59 особам

    Правоохоронці затримали колишнього працівника керівного складу управління громадської безпеки Головного управління МВС у Києві, який під час Революції Гідності організував теракт та вбивство мітингувальників. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

    «За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора у Херсонській області слідчими Державного бюро розслідувань на підставі ухвали слідчого судді затримано колишнього працівника керівного складу управління громадської безпеки Головного управління МВС України в м. Києві. Експравоохоронець почав переховуватися від органів слідства та суду після повідомлення йому про підозру на початку вересня поточного року і був оголошений у розшук. У лютому 2014 року підозрюваний, виконуючи явно злочинний наказ керівництва ГУМВС України в м. Києві та перевищуючи повноваження… організував терористичний акт та вбивство мітингувальників. Внаслідок таких дій підозрюваного заподіяно тяжкі наслідки, зокрема у вигляді вбивства 3 осіб, спричинення тяжких тілесних ушкоджень 14 особам та тілесних ушкоджень середньої тяжкості 59 особам», – зазначається у повідомленні.

    В Офісі генпрокурора не називають ім’я підозрюваного, але за даними джерел «Української правди» затриманий Юрій Спаських.

    Як раніше повідомляв «Главком», суд відклав обрання запобіжного заходу Януковичу.

    Також, у червні стало відомо, що Шевченківський суд Києва оголосив вирок у справі «беркутівців» Віктора Ейсмонта та Володимира Мохоня за розгін Майдану 30 листопада 2013 року. Їх засудили до трьох років позбавлення волі.

    Тим часом, слідчі Державного бюро розслідувань оголосили нову підозру в справі про викрадення та вбивство активіста, учасника Євромайдану та журналіста Василя Сергієнка.

    Теги: МВС теракт суд Небесна сотня (Євромайдан) вбивство наказ викрадення розшук
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    Справа Майдану: слідчі затримали експосадовця МВС, який організував вбивство мітингарів