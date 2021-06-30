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    Зеленський нагородив «за зміцнення нацбезпеки» харків'ян, які в 2014-му підтримували «Беркут»

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    Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України - Зеленський нагородив «за зміцнення нацбезпеки» харків'ян, які в 2014-му підтримували «Беркут»
    Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України
    Фото: Офіс президента

    Влада продовжує підтримувати традицію роздачі звань «заслужонних» і «народних» до свят, зазначив політтехнолог Голобуцький

    Президент України Володимир Зеленський нагородив орденами і почесними званнями «за зміцнення нацбезпеки» харків'ян, які в 2014-му підтримували «Беркут». Про це повідомив політтехнолог Олексій Голобуцький на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук.

    «Влада продовжує підтримувати традицію роздачі звань «заслужонних» і «народних» до свят: от до Дня Конституції серед інших і троє дуже цінних громадян - Юрій Янко, Віталій Панов і Людмила Немикіна - отримали різні хороші звання «за зміцнення нацбезпеки», - написавГолобуцький.

    Він також зазначив, що саме ці видатні громадяни напередодні початку війни підтримували «Беркут».

    «Так, на фото напередодні початку війни (30 січня 2014-го) у футболках «на підтримку «Беркута» у Харківській облраді саме ці видатні громадяни - явно «зміцнюють нацбезпеку». Добре, що архіви ніде не діваються», - додав він.

    Голобуцький також опублікував фото.

    До речі, президент Володимир Зеленський з нагоди Дня Конституції присвоїв 21 особі почесне звання «Заслужений лікар України», а десятьом громадянам - «Заслужений донор України».

    Теги: Харків Беркут Володимир Зеленський президент влада
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    Зеленський нагородив «за зміцнення нацбезпеки» харків'ян, які в 2014-му підтримували «Беркут»