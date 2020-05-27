Суд визнав незаконною заяву В’ятровича щодо символіки дивізії СС «Галичина» документ



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Учасники параду вишиванок у Львові несуть штандарти дивізії СС «Галичина». 28 квітня 2016 р

Столичний окружний адмінсуд задовольнив позов, поданий на В'ятровича ще в 2017 році

Окружний адмінсуд Києва 27 травня визнав незаконною заяву колишнього очільника Інституту нацпам’яті Володимира В’ятровича, що символіка дивізії СС «Галичина» не є нацистською, і зобов'язав Інститут «утриматися він розповсюдження таких висновків».

Повідомляється, що суд частково задовольнив позов голови видавництва «Сакцент Плюс» Наталії М’ясникової. Вона просила визнати незаконним відповідь очільника Інституту нацпам’яті Володимира В’ятровича на запит видання «Страна.юа» у 2017 році. У ньому він зазначив, що символіка 14-ї гренадерської дивізії Ваффен СС «Галичина» не належить до символіки націонал-соціалістичного режиму, забороненого в Україні.

У своєму позові М’ясникова зазначає, що дивізія СС «Галичина» була частиною військ Ваффен-СС, яку Нюрнберзький трибунал у 1946 році визнав злочинною організацією. Позивачка вважає, що тодішній очільник Інституту нацпам’яті спотворив історичні факти та перевищив свої повноваження.

Позов вона подала ще у 2017 році.

Тепер суд постановив, що заява В’ятровича була протиправною і зобов'язав Інститут «утриматися від розповсюдження таких висновків».

Водночас судді відхили вимогу позивачки до Інституту «заборонити пропаганду символіки СС «Галичина» і офіційно спростувати заяву В’ятровича.

Дивізія СС «Галичина» — підрозділ у складі військ Ваффен-СС Німеччини, що існував у 1943–1945 роках і був укомплектований з українців переважно греко-католицького віросповідання. Майже усі вони були галичанами.