Суд визнав Розенблата потерпілим у справі про затримання в літаку

Прокуратура повинна вручити Розенблату пам'ятку

Печерський районний суд Києва задовольнив скаргу Борислава Розенблата та визнав його потерпілим у справі про затримання детективами НАБУ в «Жулянах», коли він намагався вилетіти до Німеччини. Про це свідчить копія ухвали суду. Водночас суд постановив скасувати постанову старшого слідчого від 27 жовтня про відмову у



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Борислав Розенблат

Прокуратура повинна вручити Розенблату пам'ятку

Печерський районний суд Києва задовольнив скаргу Борислава Розенблата та визнав його потерпілим у справі про затримання детективами НАБУ в «Жулянах», коли він намагався вилетіти до Німеччини.

Про це свідчить копія ухвали суду.

Водночас суд постановив скасувати постанову старшого слідчого від 27 жовтня про відмову у визнанні Розенблата потерпілим.

Суд зобов’язав старшого слідчого вручити пам’ятку про права та обов’язки потерпілому.

Ухвала не підлягає оскарженню.

Адвокат Розенблата Костянтин Глоба у коментарі зазначив, що в ухвалі суду йдеться про події, які мали місце кілька місяців тому під час затримання нардепа в літаку.

«Це був закордонний борт, не наші українські авіалінії, відповідно всі слідчі дії повинні були проходити в рамках міжнародного співробітництва. А цього не було», - сказав захисник.

«Він мав на це право, купив квиток. Однак детективи не дали йому це зробити, затримали, провели обшук і намагалися опитувати», - розповів Глоба.

За його словами, тепер через ці події прокуратура повинна вручити Розенблату пам'ятку. Його повинні визнати потерпілим. Це дасть йому право, зокрема, подати позов щодо незаконних дій, ініціювати слідчі та інші дії, необхідні у цьому виробництві за клопотання.

Нагадаємо, Верховна Рада 11 липня позбавила Розенблата недоторканності,однак для згоди на його арешт голосів не вистачило.

Парламентарю інкримінують лобізм при внесенні змін до законопроекту, що регламентує видобуток та експорт бурштину. За словами керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького, за ці зміни Розенблат разом із іншим парламентарем, Максимом Поляковим, отримали $15 тис. на двох.

Крім того, Розенблата підозрюють у хабарництві на суму в $200 тис. НАБУ записало розмови нардепа із підставною «агентом Катериною», якій він начебто обіцяв за певну суму допомогти іноземній компанії отримати дозволи на видобуток бурштину. В одній із розмов, яку слідчі зафіксували на відео, нардеп розповів Катерині, що ліцензії, які видала Держгеонадра компаніям, можна відібрати лише через суд.

Читайте матеріал «Главкома» Життя без недоторканності. Як «бідують» Онищенко, Довгий, Розенблат та Новинський

Джерело: Українська правда