Суд визнав законним закриття справи Єфремова про «диктаторські закони»



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16 грудня суд закрив справу Олександра Єфремова про «диктаторські закони»

«Диктаторські закони» або «закони 16 січня» були ухвалені в січні 2014 із порушенням регламенту і обмежували права громадян та давали владі більше можливостей для покарання учасників Революції гідності

Київський апеляційний суд визнав законним закриття справи щодо колишнього народного депутата Олександра Єфремова за звинуваченнями у голосуванні за «диктаторські закони» 16 січня 2014 року. Про повідомив адвокат Олександр Готін, передає УНН.

«Київський апеляційний суд залишив в силі рішення Печерського районного суду міста Києва, відмовив прокурору в задоволенні апеляційної скарги. Таким чином, суд залишив в силі рішення Печерського районного суду міста Києва, який було закрите кримінальне провадження стосовно Єфремова Олександра Сергійовича, Гордієнка Сергія Володимировича і Стояна Олександра Миколайовича у зв'язку з декриміналізацією кримінального правопорушення, яке їм було інкриміновано органами прокуратури», - сказав Олександр Готін.

Нагадаємо, 16 грудня суд закрив справу Єфремова про «диктаторські закони».

«Диктаторські закони» або «закони 16 січня» були ухвалені в січні 2014, як вважається, із порушенням регламенту і обмежували права громадян та давали владі більше можливостей для покарання учасників Революції гідності.

Нагадаємо, Печерський суд Києва 22 липня звільнив ексголову фракції Партії регіонів Олександра Єфремова з-під варти, змінивши йому запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт.

Після виходу із СІЗО у Старобільську Єфремов прибув у Київ, де йому одягли електронний браслет. Єфремов понад два роки перебував у слідчому ізоляторі у Старобільську Луганської області через підозру у державній зраді.

Старобільський районний суд Луганської області 18 вересня скасував цілодобовий домашній арешт для Єфремова.