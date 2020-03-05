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    Суд визнав законним закриття справи Єфремова про «диктаторські закони»

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    16 грудня суд закрив справу Олександра Єфремова про &laquo;диктаторські закони&raquo; - Суд визнав законним закриття справи Єфремова про «диктаторські закони»
    16 грудня суд закрив справу Олександра Єфремова про «диктаторські закони»

    «Диктаторські закони» або «закони 16 січня» були ухвалені в січні 2014 із порушенням регламенту і обмежували права громадян та давали владі більше можливостей для покарання учасників Революції гідності

    Київський апеляційний суд визнав законним закриття справи щодо колишнього народного депутата Олександра Єфремова за звинуваченнями у голосуванні за «диктаторські закони» 16 січня 2014 року. Про повідомив адвокат Олександр Готін, передає УНН.

    «Київський апеляційний суд залишив в силі рішення Печерського районного суду міста Києва, відмовив прокурору в задоволенні апеляційної скарги. Таким чином, суд залишив в силі рішення Печерського районного суду міста Києва, який було закрите кримінальне провадження стосовно Єфремова Олександра Сергійовича, Гордієнка Сергія Володимировича і Стояна Олександра Миколайовича у зв'язку з декриміналізацією кримінального правопорушення, яке їм було інкриміновано органами прокуратури», - сказав Олександр Готін.

    Нагадаємо, 16 грудня суд закрив справу Єфремова про «диктаторські закони».

    «Диктаторські закони» або «закони 16 січня» були ухвалені в січні 2014, як вважається, із порушенням регламенту і обмежували права громадян та давали владі більше можливостей для покарання учасників Революції гідності.

    Нагадаємо, Печерський суд Києва 22 липня звільнив ексголову фракції Партії регіонів Олександра Єфремова з-під варти, змінивши йому запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт.

    Після виходу із СІЗО у Старобільську Єфремов прибув у Київ, де йому одягли електронний браслет. Єфремов понад два роки перебував у слідчому ізоляторі у Старобільську Луганської області через підозру у державній зраді.

    Старобільський районний суд Луганської області 18 вересня скасував цілодобовий домашній арешт для Єфремова.

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