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    Суд заблокував відключення аналогового телебачення в Україні

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    Суд заблокував відключення аналогового телебачення в Україні

    Відключення аналогового ТБ переноситься на невизначений термін через ухвалу районного суду м. Сарни

    Сарненський районний суд Рівненської області заборонив Концерну радіомовлення, радіозв’язку і телебачення вчиняти будь-які дії, пов’язані з припиненням використання технології аналогового телебачення.

    Про це повідомляє «Детектор медіа» з посиланням на копію ухвали суду, наданої генеральним директором Концерну РРТ Петром Семереєм.

    Зазначається, що позов до суду проти Національної ради з питань телебачення і радіомовлення та Концерну РРТ подала Мізюрко Надія Юхимівна. Позивачка вимагала визнати за нею право на отримання інформації через аналогове телевізійне мовлення та зобов’язати Нацраду і Концерн РРТ забезпечити їй доступ до аналогового ТБ.

    У підсумку суд задовольнив вимоги жінки й зупинив дію норми про припинення використання радіотехнології аналогового телевізійного мовлення і заборонив Концерну РРТ вчиняти будь-які дії, а Нацраді ухвалювати рішення, пов’язані з припиненням аналогового мовлення.

    Семерей заявив виданню, що Концерн РРТ буде виконувати судове рішення.

    Нагадаємо, уряд продовжив до травня 2019 року дію аналогового мовлення в українських містах, що межують з Росією та тимчасово окупованими територіями.

    Раніше уряд вирішив тимчасово не припиняти аналогове телемовлення для деяких каналів на тих українських територіях, які межують з Росією. Аналогове мовлення до кінця року збережуть для телекомпаній, які ще не мають ліцензій на цифрове мовлення.

    Список каналів, які продовжать аналогове мовлення до 31 грудня, має визначити Національна рада з питань телебачення і радіомовлення.

    Уряд вирішив продовжити процес переходу на «цифру» для захисту національного інформаційного простору України.

    31 липня аналогове мовлення припинило свою дію в Києві та Кіровоградській області.

    Як раніше повідомлялося, на всій території України аналогове мовлення перестане працювати з 31 серпня.

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