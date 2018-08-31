Аналогове мовлення працюватиме до травня 2019 року на прикордонних з РФ територіях



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Уряд вирішив продовжити процес переходу на «цифру» для захисту національного інформаційного простору України

Дію аналогового мовлення в українських містах, що межують з Росією та тимчасово окупованими територіями, продовжили до травня 2019 року.

Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів.

Також аналогове мовлення не припинять на визначених територіях і для UA:Першого та місцевих каналів, які ще не мають ліцензій на «цифру».

Раніше уряд вирішив тимчасово не припиняти аналогове телемовлення для деяких каналів на тих українських територіях, які межують з Росією. Аналогове мовлення до кінця року збережуть для телекомпаній, які ще не мають ліцензій на цифрове мовлення.

Список каналів, які продовжать аналогове мовлення до 31 грудня, має визначити Національна рада з питань телебачення і радіомовлення.

Уряд вирішив продовжити процес переходу на «цифру» для захисту національного інформаційного простору України.

31 липня аналогове мовлення припинило свою дію в Києві та Кіровоградській області.

Як раніше повідомлялося, на всій території України аналогове мовлення перестане працювати з 31 серпня.