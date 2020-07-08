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    Політика

    «Пообіцяв - то іди!». З’явилась петиція із закликом до Зеленського подати у відставку

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    <span lang="UK">Президент Володимир Зеленський порушив закон &laquo;Про запобігання корупції&raquo;</span> - «Пообіцяв - то іди!». З’явилась петиція із закликом до Зеленського подати у відставку
    Президент Володимир Зеленський порушив закон «Про запобігання корупції»

    Під час президентських перегонів Зеленський обіцяв, що подасть у відставку, якщо порушить закон

    На сайті президента України з’явилася електронна петиція з вимогою до глави держави Володимира Зеленського подати у відставку через порушення ним закону.

    Петиція №22/100754-еп зареєстрована 8 липня. Автор – Віктор Уколов.

    У петиції нагадується, що 18 квітня 2019 року у програмі «Право на владу» Володимир Зеленський пообіцяв подати у відставку, якщо порушить закон.

    «Цим він обнадіяв і здобув підтримку 73% виборців у другому турі, який пройшов лише через 4 дні після тієї заяви. 7 липня 2020 року президент Володимир Зеленський признався, що не задекларував 5,1 млн грн доходів від погашення ОВДП і цим порушив Закон «Про запобігання корупції», - йдеться в петиції.

    До Зеленського звертаються із закликом «дотримувати слова і подати у відставку, або визнати, що за 4 дні до другого туру 18 квітня 2020 року він збрехав своїм виборцям».

    «Володимир Олександрович неодноразово підкреслював, що відрізняється від старих політиків. Ми хочемо побачити підтвердження цим гучним заявам. Якщо пообіцяв - то іди!» - сказано в петиції.

    Петиція стрімко набирає голоси. Станом на 14 годину 8 липня петицію вже підписали 420 осіб.

    Нагадаємо, раніше Зеленський проінформував Національне агентство з питань запобігання корупції про порушення ним законодавства у зв’язку з неподанням повідомлень про суттєві зміни в майновому стані.

    Національне агентство з питань запобігання корупції виписало президенту Володимиру Зеленському два адміністративних протоколи за несвоєчасну подачу повідомлення про суттєві зміни в майновому стані. Матеріали передадуть до суду.

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