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    Економіка та фінанси

    Зеленський «забув» задекларувати понад 5 млн грн

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    Президент України Володимир Зеленський не повідомив про суттєві зміни в майновому стані - Зеленський «забув» задекларувати понад 5 млн грн
    Президент України Володимир Зеленський не повідомив про суттєві зміни в майновому стані

    Президент повідомив НАЗК про порушення ним законодавства

    Президент України Володимир Зеленський проінформував Національне агентство з питань запобігання корупції про порушення ним законодавства у зв’язку з неподанням повідомлень про суттєві зміни в майновому стані. Про це повідомляє пресслужба президента. 

    Зазначається, що у 2019 році родина глави держави отримала кошти в рахунок погашення вартості облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) загальною сумою 5,1 млн грн та здійснила витрати на придбання ОВДП в сумі 5,2 млн грн. Відповідно, вартість цих облігацій перевищувала 50 прожиткових мінімумів.

    Згідно із законодавством, Зеленський мав подати до Реєстру декларацій повідомлення про суттєві зміни в майновому стані протягом 10 днів з часу купівлі та продажу ОВДП. Проте до реєстру не надходили такі повідомлення.

    «Володимир Зеленський наголошує, що всі громадяни України рівні перед законом, і готовий нести відповідальність за порушення відповідно до чинного законодавства», - йдеться в повідомленні пресслужби президента.

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